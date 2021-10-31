الأحد 31 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التموين» تعلن بدء طرح منتجات بحيرة ناصر بفروع تسويق الأسماك

الأسماك
الأسماك

بدأت وزارة التموين، من خلال الشركة المصرية لتسويق الأسماك، في طرح منتجات الأسماك من خلال بحيرة ناصر بتخفيضات في الأسعار بنسبة 30%، مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية.

وأكدت الشركة المصرية لتسويق الأسماك أنها بدأت في طرح منتجاتها من مصادر مختلفة تشمل بحيرة ناصر ومزارع غليون وسوق العبور ومنتجات البحر الأحمر بأسعار مخفضة باعتبارها أكبر منافس أمام القطع الخاص لتنوع إنتاجها.

أكد لواش، مدير إدارة المنافذ المتنقلة بالشركة المصرية لتسويق الأسماك، لـ"الدستور"، أنه مع استقبال الموسم الشتوي ترتفع معدلات المبيعات لتصل في ذروتها إلى نسبة 70%، مقارنة بالموسم الصيفي نتيجة زيادة الإقبال على الأسماك الطازجة والمجمدة بأسعار مخفضة من خلال الفروع الثابتة والمتنقلة.

أضاف مدير إدارة المنافذ المتنقلة بالشركة المصرية لتسويق الأسماك أنه يتم الدفع يوميًا بالمنافذ المتنقلة (ما بين 6 - 7 سيارات متحركة لتوفير احتياجات المواطنين من الأسماك في المناطق الأكثر احتياجًا والمناطق التي تخلو من منافذ التموين وفى المحافظات المجاورة.

البحر الاحمر وزارة التموين الأسماك منتجات اقبال أسعار المدن الجديدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

طه الذى رأى

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