جامعة سوهاج تحصد 3 مراكز في دورة الألعاب الرياضية عن بُعد

حصدت جامعة سوهاج 3 مراكز بدورة الألعاب الرياضية الإلكترونية عن بُعد لعام 2021، لدول اتحاد شمال أفريقيا للرياضة الجامعية.

صرح بذلك الدكتور مصطفي عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، وقال إن الطالب مؤمن محمد علام المشنب بالفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية، قد حصل على المركز الأول والميدالية الذهبية في مسابقتي البرنامج الرياضي التخصصي، والإخراج الفني المبتكر، كما فاز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في مسابقة الجملة الرياضية، وكذلك حصل على المركز الرابع وشهادة تقدير في مسابقة الثقافة الرياضية.

وهنأ رئيس الجامعة، الطالب مؤمن علام على تفوقه وتميزه فى كافة الأنشطة الطلابية والرياضية، متمنياً له دوام النجاح والتقدم، واستمرار المشاركة فى الفعاليات القمية والإقليمية، لإظهار اسم الجامعة بالشكل اللائق لمكانتها، مؤكداً على أهمية الرياضة في حياتنا اليومية وتأثيرها الإيجابي على صحتنا، لافتاً إلى ضرورة الانتظام في تأديتها للحصول على حياة أفضل.

وقال صبري محمد، مدير إدارة رعاية الشباب المركزية، أن الجامعة شاركت في فعاليات الدورة الرياضية الإلكترونية الثانية لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية، والتي نظمها إتحاد دول شمال إفريقيا للرياضة الجامعية لأول مرة في الفترة من 23 -30 أكتوبر 2021، عن طريق "الأون لاين"، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة ضد فيروس كورونا، مشيرا إلى أن المسابقات استهدفت طلاب الجامعات والمعاهد المصرية، وشملت الفعاليات منافسات فى الجملة الرياضية، البرنامج الرياضي التخصصي، والثقافة الرياضية.