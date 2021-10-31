الأحد 31 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

«صحة النواب» توصى بتشكيل لجنة لبحث آخر تطورات مستشفى دار السلام

اجتماع لجنة الصحة
اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب

ناقشت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم خلال اجتماعها المنعقد اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب طارق رضوان بشأن تأخر أعمال تنفيذ مستشفى دار السلام المركزي بمحافظة سوهاج.

قال طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب عن محافظة سوهاج إن مستشفي دار السلام المركزي، مغلق تحت الإحلال والتجديد منذ سبتمبر 2014.

اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب 

أوضح أنه في البداية تم تسليم المشروع لإحدى الشركات، لكن لم تستوف حجم الأعمال اللازم وتم سحب الأعمال وإسنادها لشركة أخرى والتي قامت بتنفيذ 70% من الأعمال، ثم حدث تأثر وتم سحب الأعمال وإسنادها لشركة تابعة للإنتاج الحربي، بعقد مشروط بتكلفة 362 مليون مليون جنيه، والتنفيذ خلال 18 شهر.

اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب 


أشار طارق رضوان إلى أن مشروع المستشفى يضم 40 سرير غسيل كلوي، و40 سرير عناية مركزة، و40 سرير حضانات، ويتم التنفيذ علي مساحة 6300 متر، وإجمالي مساحة المبني بالكامل 25 ألف و200 متر.

وقال رضوان إن مستشفى دار السلام المركزي دخلت منظومة التأمين الصحي الشامل، وتخدم 7 مراكز، منهم 5 بمحافظات سوهاج: هى (البلينا، جرجا، العسيرات، المنشاة، أخميم)، ومركزين بمحافظة قنا، هما أبو تشت، ونجع حمادي، لافتا إلي أن المستشفي دخلت أيضاً ضمن مبادرة حياة كريمة.

ولفت إلي أن محافظة سوهاج فيها 11 مستشفي مركزي بينها 7 مستشفيات مغلقة وكأن سوهاج ليست علي الخريطة، مطالباً بسرعة إنجاز الأعمال في مستشفي دار السلام، لتخفيف معاناة المرضي. 

وعقبت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج، قائلة: "هدفنا كلنا واحد، وهو الارتقاء بالقطاع الصحي في محافظة سوهاج، وكان هناك عدد 6 مستشفيات قائمة بالفعل، ولكن منذ شهر فبراير 2021 هناك دفعة في بعض المستشفيات، ومستشفي دار السلام منذ عام 2014، حدث فيها تعثرات عديدة، وكان جاري  فيها أعمال إحلال وتجديد ولكن غير مطابقة لنظام التأمين الصحي الشامل، وحاليا بدأت بعض الخدمات الصحية مثل الغسيل الكلوي، وننتظر حالياً رد من الوزارة  بأن المواصفات والمقايسات مطابقة، وجاءت مبادرة حياة كريمة التي نفتخر ونعتز بها، والمستشفيات التي دخلت فيها طبقا للكود".

اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب 


وقال عبد الرحمن حسن، ممثل إدارة المشروعات بوزارة الصحة: بالنسبة لمستشفي دار السلام ننتظر حالياً الرسم المعدل والتصميم، وانتهاء البرنامج الوظيفي من هيئة الرعاية الصحية، وبعدها يتم الإسناد المباشر".

وطالب محمود أبو الخير، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بتشكيل لجنة تنزل علي أرض الواقع لتعاين وضع مستشفي دار السلام المركزي، وطلب نسخة من الإعتماد الخاص بالتصميم للمستشفي.

اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب 

وقال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية، إن اللجنة توصي بتشكيل لجنة تضم النائب طارق رضوان، مقدم طلب الإحاطة، والنائب محمود أبو الخير، وكيل اللجنة، والطب العلاجي وإدارة المشروع ووكيل وزارة الصحة بسوهاج، للنزول والمعاينة للمستشفي، وتقديم تقرير للجنة عن وضع مستشفي دار السلام، والحل، خلال 15 يوما، كما أوصت لجنة الشئون الصحية بأن تبحث اللجنة المشكلة وضع السبعة مستشفيات المغلقة بمحافظة سوهاج.

 

 

 

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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