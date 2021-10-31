البرلمان: نتواصل مع الجامعة العربية للوقوف على آخر تطورات السودان

قال يسري المغازي، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن اللجنة ستتواصل مع كل من البرلمان العربي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية؛ للوقوف بشكل كامل على آخر التطورات بجمهورية السودان.

أضاف المغازي أنه كعضو بالبرلمان العربي يعمل على وجود تعاون وتنسيق بين البرلمان المصري ممثل في لجنة الشئون العربية وبين البرلمان العربي في دعم العمل العربي المشترك في شتي المجالات وفي القلب منه السودان.

وأشار إلى أن جدول أعمال اللجنة كان يحتوي اليوم علي دراسة اخر المستجدات علي الساحة في السودان الشقيق، إلاّ أنه ورد إلى اللجنة خطاب وزارة الخارجية يفيد بتواجد السفير هاني صلاح، مساعد وزير الخارجية، ومدير إدارة السودان وجنوب السودان بالوزارة في مهمة رسمية خارج البلاد لمتابعة الأمر عن قرب في السودان، ولذلك تم تأجيل الاجتماع اليوم علي ان يتم تحديد موعد لاحق خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر لدراسة وبحث آخر المستجدات للساحة السودانية والاستماع إلي السفير.

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس وقال جبالي ترفع الجلسة على أن تعود للانعقاد صباح غد في الحادية عشرة صباحًا وأرجأ المجلس الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة قادمة حيث يهدف مشروع القانون إلى تعديل المادة (٥٣) منه، بإضافة النص على السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة للتدابير إلى القرار الجمهوري الذي يصدر بفرض تدابير لمواجهة الإرهاب في بعض المناطق التي يحددها القرار المشار إليه بالمادة (53)، وذلك كله بهدف مواجهة الأخطار والجرائم الإرهابية من خلال تحقيق المرونة اللازمة في إصدار القرارات المنفذة لهذه التدابير.

وثمن إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، قرار الرئيس السيسي، بإلغاء حالة الطوارئ، قائلاً: "هذا القرار يعكس حالة الاستقرار والأمن التى تعيشها الدولة المصرية".

أشار إلى أن قرار الرئيس بإلغاء حالة الطوارئ جاء بالتزامن مع قرار إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مضيفا أن القرار يمثل رسالة للعالم باهتمام الدولة المصرية وصونها لحقوق الإنسان