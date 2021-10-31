الأحد 31 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

البرلمان: نتواصل مع الجامعة العربية للوقوف على آخر تطورات السودان

يسري المغازي
يسري المغازي

قال يسري المغازي، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن اللجنة ستتواصل مع كل من البرلمان العربي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية؛ للوقوف بشكل كامل على آخر التطورات بجمهورية السودان.

أضاف المغازي أنه كعضو بالبرلمان العربي يعمل على وجود تعاون وتنسيق بين البرلمان المصري ممثل في لجنة الشئون العربية وبين البرلمان العربي في دعم العمل العربي المشترك في شتي المجالات وفي القلب منه السودان. 

وأشار إلى أن جدول أعمال اللجنة كان يحتوي اليوم علي دراسة اخر المستجدات علي الساحة في السودان الشقيق، إلاّ أنه ورد إلى اللجنة خطاب وزارة الخارجية يفيد بتواجد السفير هاني صلاح، مساعد وزير الخارجية، ومدير إدارة السودان وجنوب السودان بالوزارة في مهمة رسمية خارج البلاد لمتابعة الأمر عن قرب في السودان، ولذلك تم تأجيل الاجتماع اليوم علي ان يتم تحديد موعد لاحق خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر لدراسة وبحث آخر المستجدات للساحة السودانية والاستماع إلي السفير.

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس وقال جبالي ترفع الجلسة على أن تعود للانعقاد صباح غد في الحادية عشرة صباحًا وأرجأ المجلس الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة قادمة حيث يهدف مشروع القانون إلى تعديل المادة (٥٣) منه، بإضافة النص على السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة للتدابير إلى القرار الجمهوري الذي يصدر بفرض تدابير لمواجهة الإرهاب في بعض المناطق التي يحددها القرار المشار إليه بالمادة (53)، وذلك كله بهدف مواجهة الأخطار والجرائم الإرهابية من خلال تحقيق المرونة اللازمة في إصدار القرارات المنفذة لهذه التدابير.

وثمن إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، قرار الرئيس السيسي، بإلغاء حالة الطوارئ، قائلاً: "هذا القرار يعكس حالة الاستقرار والأمن التى تعيشها الدولة المصرية". 

أشار إلى أن قرار الرئيس بإلغاء حالة الطوارئ جاء بالتزامن مع قرار إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مضيفا أن القرار يمثل رسالة للعالم باهتمام الدولة المصرية وصونها لحقوق الإنسان

جامعة الدول العربية السودان الشئون العربية البرلمان المصري رئيس مجلس النواب حالة الطوارئ

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

الأكثر قراءة

أعلن عنه «طارق شوقي».. ماهو «QR الكتب المدرسية»؟

وائل جسار لـ«الدستور»: مهرجان الموسيقى العربية الأقرب إلى قلبى

«السياحة»: دورة تدريبية للعاملين بقصر محمد على بالمنيل

حريق هائل في عقار مملوك لـ يوسف بطرس غالي بالمنيل

«التضامن»: دعم تكافل وكرامة يبلغ 500 جنيه ولا يمنح للعاطلين

السكرتير المساعد لقنا تترأس الجلسة الختامية لـ«لسه نواره»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

مصر بلا طوارئ

القس. رفعت فكرى

مشروع قومى لمواجهة الخرافات

ماجدة الجندى

أيام برائحة «الياسمين»

د.أحمد الخميسى

طه حسين.. صور متجددة

ماجد حبته

الكونجرس.. والكلاب!

د. منى حلمى

انتقام من وراء الكواليس

علي سعدة

الهالوين.. بين الحلال والحرام

مؤمن المحمدي

حسبة بسيطة

صور

«جاليرى فى الشارع».. «برج البرلس» تحول لـ«معرض مفتوح» بمشاركة ٣٥ فنانًا مصريًا وأجنبيًا

صور المباراة.. الأهلى يقسو على الإسماعيلى بالدورى

الزمالك يفوز على إنبي بثنائية نظيفة في بداية الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الدفاع الإسرائيلى يعلن تقديم قرار بتشكيل لجنة للتحقيق فى قضية صفقة الغواصات الألمانية

الخارجية الفلسطينية: رئيس وزراء إسرائيل يتحدى المجتمع الدولي بمعاداته للسلام

"معلومات إسرائيلية".. ماذا وراء فرض واشنطن عقوبات جديدة على طهران؟