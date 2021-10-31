جامعة دمياط تحصد المركز الأول في النشر الدولي

حضر اليوم الدكتور محمد دعدور رئيس جامعة دمياط، احتفالية التميز في النشر الدولي بـWeb Of Science ويقيمها المجلس الأعلى للجامعات بالتعاون مع بنك المعرفة المصري EKB تحت رعاية الناشر Clarivate.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال كلمته بالاحتفالية، أن الجامعات المصرية سواء الحكومية أو الأهلية أو الخاصة أصبحت تتبوأ مكانة مرموقة فى التصنيفات العالمية، مؤكدًا أنه بعد أن كان تمثيل الجامعات فى بعض التصنيفات صفر وصلنا إلى ٢٢ جامعة مصنفة عالميًا.

وفي هذا الصدد، تسلم الدكتور محمد دعدور رئيس الجامعة جائزة فوز «دمياط» بالمركز الأول بين جميع الجامعات المصرية حديثة النشأة في التميز فى النشر الدولي، محققة معامل استشهاد ٢.٤٦، وهو الرقم الأعلى بين جميع الجامعات المصرية قاطبة، القديمة والحديثة، ويعادل أكثر من ضعف المعدلات العالمية للاستشهاد.