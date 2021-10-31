كل سبت.. فرح على تقدم «جالى فى منطقتى» على «أون سبورت إف إم»

أعلنت فرح على عن انطلاق برنامجها الإذاعى “جالى فى منطقتى”، عبر إذاعة “أون سبورت إف إم”، تردد 93.7، وذلك في العاشرة صباح السبت من كل أسبوع، ولمدة 60 دقيقة.

وكتبت فرح علي، عبر “إنستجرام”: “بسم الله توكلت على الله ، بشكركم من كل قلبي حبايبي ومتابعيني الغاليين على تفاعلكم ورسايلكم لي ودعمكم اللي بجد احلي حاجه في حياتي”.

وأضافت: “النهاردة كان اول يوم في برنامجي جالي في منطقتى يا رب تكون الحلقه عجبتكم بحبكم”.

فرح على تقدم «جالى فى منطقتى»

وحققت فرح على طوال مشوارها نجاحا فى الساحة الإعلامية وتعد من أبرز الوجوه الإعلامية في الوسط الرياضي، ولديها قاعدة جماهيرية كبيرة جدًا من عشاق نادي الزمالك والجماهير المصرية بشكل عام.

ونجحت فرح علي يومًا بعد يوم في تثبيت أقدامها وسط كوكبة من أبرز الإعلاميين الرياضيين في مصر والوطن العربي، بأدائها المهني واحترامها لعقلية المشاهد.