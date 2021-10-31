الأحد 31 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضمن «حياة كريمة».. علاج 1080 مواطنًا بالمجان في قافلة لجامعة طنطا

جامعة طنطا
جامعة طنطا

أطلقت جامعة طنطا، اليوم، قافلة طبية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» إلى قرية شنراق، بمركز السنطة بمحافظة الغربية، والدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، أن هناك خطة متكاملة لتوجيه قوافل الجامعة الطبية إلى كل القرى الأكثر احتياجًا بالغربية لتقديم الرعاية الصحية للمرضى، وصرف العلاج بالمجان للأسر المستحقة، وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات الجامعة، وذلك فى إطار دور الجامعة الرائد فى خدمة المجتمع ودعم مبادرة حياة كريمة.

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من جهته، أشار الدكتور حمدي شعبان، ‏القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن القافلة الطبية فى السنطة شهدت إقبالا كبيرًا من الأهالي،  وأنه تم توقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان لـ1080 مواطنًا من أهالي القرية.

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فيما صرح الدكتور محمد الشبيني وكيل كلية الطب بجامعة طنطا، أنه تم تحويل 51 حالة حرجة إلى المستشفيات الجامعية بطنطا، لاستكمال العلاج في تخصصات الصدر و القلب والجراحة والرمد والعظام والمسالك البولية والباطنة.

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القافلة ضمت نخبة من الأساتذة من مختلف التخصصات الطبية

وأضاف "الشبيني" أن القافلة ضمت نخبة من الأساتذة من مختلف التخصصات بكلية الطب، بمشاركة الدكتوره سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.

وعلى صعيد آخر، وافق مجلس جامعة طنطا فى جلسته الأخيرة ، برئاسة الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، على صرف مكافأة إجادة قدرها 500 جنيه للعاملين بإدارة الجامعة وجميع كلياتها ووحداتها والمدن الجامعية، وكذلك لمدير عام أمن الجامعة والقادة وأخصائي ومشرفى الأمن والمستشفيات الجامعية والمستشفى التعليمى العالمى، وكذلك المنتدبين المتواجدين على رأس العمل، اعتبارًا من تاريخ موافقة مجلس الجامعة، على أن تتحمل المستشفيات الجامعية والمستشفى التعليمى العالمى المبالغ المنصرفة خصمًا من الحسابات الخاصة بها.

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كما وافق المجلس علي صرف 10 أيام لجميع أفراد العمالة غير المنتظمة وأفراد الأمن المتدربين بأجر يومي، بحد اقصى 250 جنيه خصما من الحسابات الخاصة.

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وأكد رئيس الجامعة، أن هذه المكافأة تأتي في إطار تحفيز العاملين على بذل المزيد من الجهد، بما يعود بالنفع على سير العمل بالجامعة، موضحا أن الجامعة تكافئ دائما العاملين بها على جهدهم الذي يبذلونه من أجل الارتقاء بالجامعة.

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جامعة طنطا الكشف والعلاج بالمجان لـ1080 مواطن ضمن حياة كريمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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