عرض مسرحية «اللمبي في الجاهلية» بموسم الرياض.. 10 نوفمبر

يواصل النجم محمد سعد، بروفات مسرحيته الجديدة "اللمبي في الجاهلية"، والمقرر عرضها يوم الأربعاء الموافق 10 نوفمبر المقبل، ضمن فعاليات موسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية.

وقال مصدر من داخل المسرحية، لـ"الدستور"، إن النجم محمد سعد، يواصل بروفات العمل لمدة 8 ساعات يوميًا على مسرح "جراند طيبة" بمدينة نصر، مؤكدًا أن فريق عمل المسرحية، من المقرر أن يسافر إلى السعودية منتصف الأسبوع المقبل لعقد مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل المسرحية، وكذلك بدء البروفات الجنرال استعدادًا لعرض المسرحية.

وانضمت الفنانة مي سليم، مؤخرًا، إلى فريق عمل "اللمبي في الجاهلية"، وبدأت منذ أيام، المشاركة في بروفات المسرحية مع كلٍ من؛ محمد سعد، سامي مغاوري، منير مكرم، طاهر أبو ليلة، حسن عبدالفتاح، و"ويزو"، وهي من إخراج تامر كرم.

يأتي ذلك فيما تعاقد الفنان محمد سعد، مؤخرًا مع المنتج أحمد السبكي، على تقديم عمل سينمائي جديد، وتم رصد ميزانية كبيرة للعمل للخروج بأفضل صورة، استعدادًا لعودة النجم محمد سعد، إلى شباك التذاكر.

ويجري الآن التحضيرات الخاصة بالعمل، حيث يعكف السيناريست على الانتهاء من السيناريو، وترشيح عدد من الفنانين لأدوار الفيلم استعدادًا لبدء التصوير، على أن يتم الإعلان عن مخرج العمل وكافة التفاصيل الأخرى قريبًا.