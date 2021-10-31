الأحد 31 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

افتقدناها كثيرا.. تقرير فرنسي يرصد فرحة السياح الروس بعودة الرحلات إلى شرم الشيخ

السياحة في شرم الشيخ
السياحة في شرم الشيخ

رصدت وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس” فرحة السياح الروس بقرار عودة الرحلات إلى شرم الشيخ، مؤكدين أنهم افتقدوا المدينة كثيرا، واصفين الشعب المصري بـ"أنه شعب طيب وودود". 

وأشارت الوكالة الفرنسية إلى أن السياح الروس بدءوا يتدفقون على سواحل البحر الأحمر في مصر مرة أخرى، مضيفا أن قرار عودة الرحلات الروسية مؤخرا بعد توقف دام لقرابة ست سنوات، تسبب في فرحة وسعادة عارمة لديهم، لإمكانيتهم العودة والاستمتاع بمعالم البلاد السياحية، وعلى رأسها الأهرامات والبحر الأحمر. 

وتابعت: “يسعد السائحون بالعودة إلى أكبر دولة عربية ولديها الكثير لاستكشافه من الأهرامات في الشمال إلى جمال الشعاب المرجانية في البحر الأحمر”.

ونقلت عن أحد السياح الروس ، ويدعى أليكسي فولنياغو، 35 عامًا ، قوله في وصف شرم الشيخ "لقد افتقدناها كثيرا". 

وأضاف "ليس لدينا بحار مثل هذه في روسيا.. إنها مدينة مذهلة حقا".

فيما قال سائح روسي آخر لوكالة فرانس برس وهو يتجول في الممرات والأسواق التجارية في شرم الشيخ في المدينة "الأسعار جيدة.. والناس طيبون".

ونوهت الوكالة إلى أن عودة السياح الروس من شأنه ان يساهم في تدفق حركة السياحة مرة أخرى إلى البحر الأحمر، مشيرة إلى أن السياحة تمثل عشرة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر.

وقال موسى النحاس، أحد صاحب متجر للعطور والبهارات في شرم الشيخ في حديثه للوكالة:  لقد شعرت بسعادة بالغة مع رؤية السياح الروس عائدين إلى شرم الشيخ بعد ست سنوات من التوقف، مصيفا"اليوم أفضل بكثير مما كان عليه قبل ثلاثة او أربعة أشهر منذ عودة الروس".

وتابع في حديثه للوكالة الفرنسية "عودة الرحلات الجوية الروسية  لمصر دفعت الدول الأخرى إلى أن تفعل الشيء نفسه"، مشيرا إلى أن السياح بدءوا يتدفقون بقوة إلى شرم الشيخ، فيما لفتت الوكالة إلى ان مدينة السلام يصل إليها كل أسبوع ما يقرب من 20 طائرة من روسيا.

من جهته، قال عبد القادر عبد الرحمن، 30 عامًا، مرشد رحلات السفاري في شرم الشيخ، في حديثه لـ "فرانس برس": أنا سعيد برؤية السياح يتجولون في جميع أنحاء المدينة، وتابع: "قبل عام 2015، كان هناك ما يقرب من 120-150 رحلة جوية أسبوعيًا من روسيا.. نأمل أن تعود الأمور إلى طبيعتها قريبًا".

ولفتت الوكالة إلى أنه للاستفادة من الإقبال على السياحة بعد أشهر من الإغلاق العالمي ، ألغت وزارة السياحة المصرية رسوم التأشيرات لـ 28 دولة بما في ذلك العديد من دول أوروبا الشرقية، مضيفا إنه في أبريل ، استقبلت البلاد نصف مليون سائح فقط ، أي ضعف ما استقبلته في يناير ، وفقًا للأرقام الرسمية.

وتصدرت روسيا السوق السياحية لمصر في عام 2014، حيث تجاوز عدد السياح الروس إلى مصر 3.1 مليون، ما يقرب من 33 في المائة من إجمالي السياح الوافدين في عام 2014، وفقًا للإحصاءات الرسمية.

 

وكالة الأنباء الفرنسية السياح الروس سواحل البحر الأحمر شرم الشيخ الشعب المصري السياحية

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وائل لطفي

عدو الفساد

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