الأحد 31 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن المشدد 7 سنوات لمتهم بـ«خلية مفرقعات بولاق»

حبس
حبس

قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة اليوم الأحد، بالسجن المشدد 7 سنوات لمتهم بخلية مفرقعات بولاق، ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات فى إعادة محاكمته، لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة مواد مفرقعة بمنطقة بولاق الدكروربمحافظة الجيزة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين طارق محمود وطارق صلاح درة، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة، وبسكرتارية طارق فتحي.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تولى الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون،حازوا وأحرزوا  وصنعوا مفرقعات قبل الحصول على الترخيص بذلك، واستعمال المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

جماعة إرهابية بولاق الدكرور مجمع محاكم طرة المستشار محمد شيرين فهمي انضمام لجماعة ارهابية الدائرة الأولي إرهاب

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وائل لطفي

عدو الفساد

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