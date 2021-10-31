الأحد 31 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

عمرو القطامي: قانون حماية المنشأت الحيوية خطوة لحماية مؤسسات الدولة

النائب عمرو القطامي
النائب عمرو القطامي

قال النائب عمرو القطامي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن مشروع قانون حماية المنشأت الحيوية يعد استحقاقا دستوريا للتأكيد على استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية، بما في ذلك محطات وشبكات الكهرباء وخطوط الغاز والبترول بصورة دائمة بعد أن كانت مؤقتة.

وأضاف عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، على هامش مشاركته في الجلسة العامة لمجلس النواب، أنه على الرغم من جهود الدولة المصرية في مواجهة كافة صور الإرهاب والعناصر الإرهابية والمتطرفة طوال السنوات الماضية، حتى وصل الأمر لعدم مد حالة الطوارئ، بقرار تاريخي من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلا أن التهديدات ما تزال قائمة والحفاظ على مقدرات الدولة المصرية مسئولية كبيرة، وأعتقد أن مشروع القانون المعروض يلبي هذه المسئولية.

ولفت القطامي إلى أن جهود التنمية والبناء التي تتم في الشارع المصري خلال الفترة الأخيرة بحاجة لردع وحسم مع كل من تسول له نفسه في التفكير بالاعتداء عليها أو النيل منها ومن ثم استمرارية معاونة القوات المسلحة لرجال الشرطة ستكون السبيل لهذا الردع، مؤكدًا على أنه خطوة على طريق حماية مؤسسات الدولة من العناصر الإرهابية والمتطرفة، كما أنه يمثل أمن قومي رداع وصارم من أجل استكمال البناء والتنمية فى الجمهورية الجديدة. 

وقد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال انعقاد الجلسة العامة اليوم الأحد، نهائيا على تعديلات القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية. 

وقال رئيس الجلسة: «قد توافرت الأغلبية المطلوبة للموافقة على مشروع القانون، لذلك أعلن الموافقة نهائيا على القانون». 

وتستهدف التعديلات بأن تستمر القوات المسلحة وأجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية دون التقيد بمدة عامين والمعمول بها في القانون الحالي. 

الرئيس عبد الفتاح السيسي حالة الطوارئ تعديلات القانون جهود الدولة المصرية الجلسة العامة لمجلس النواب مد حالة الطوارئ عضو لجنة الطاقة والبيئة النائب عمرو القطامي العناصر الارهابية قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

الأكثر قراءة

تحت رعاية الرئيس.. نص كلمة رئيس الوزراء باحتفال اليوم العالمى للمدن

جريمة كشفها «الخوف».. أب يحتجز ابنته مقيدة بـ«جنازير» لمدة 3 سنوات

بعد تهكمه على المجلس.. هجوم برلمانى على مصطفى بكرى: «لو مش عاجبه يستقيل»

حبس المتهمين فى مشاجرة طلبة «حقوق الإسكندرية»

«الصحفيين» تعلن موعد لجنة القيد تحت التمرين للأعضاء الجدد

بوصول 784 ألف جرعة «موديرنا».. عبدالغفار: مصر وفرت كل أنواع اللقاحات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجدة الجندى

أيام برائحة «الياسمين»

د.أحمد الخميسى

طه حسين.. صور متجددة

ماجد حبته

الكونجرس.. والكلاب!

د. منى حلمى

انتقام من وراء الكواليس

علي سعدة

الهالوين.. بين الحلال والحرام

مؤمن المحمدي

حسبة بسيطة

صفاء النجار

من رثاء الذات

عفاف السيد

التكلفة الاقتصادية للعنف ضد النساء

صور

«جاليرى فى الشارع».. «برج البرلس» تحول لـ«معرض مفتوح» بمشاركة ٣٥ فنانًا مصريًا وأجنبيًا

صور المباراة.. الأهلى يقسو على الإسماعيلى بالدورى

الزمالك يفوز على إنبي بثنائية نظيفة في بداية الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

سفير إسرائيل يمزق تقرير حقوق الإنسان حول انتهاكات الاحتلال على منصة الأمم المتحدة

كيف أثرت أزمة الطاقة العالمية على أسعار الوقود فى إسرائيل؟

فلسطين تطالب الرباعية الدولية باجتماع عاجل لإنقاذ حل الدولتين