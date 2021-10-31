مصادر: استمرار تعليق الرحلات بين مطار القاهرة والخرطوم

أكدت مصادر مطلعة بمصر للطيران، استمرار تعليق رحلات الشركة المتجهة من مطار القاهرة الدولي إلى مطار الخرطوم الدولي بسبب الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة السودانية الخرطوم، حتى اليوم الأحد لحين إشعار آخر.

وبحسب ما أعلنته مصر للطيران، السبت الماضي، فقد تم إلغاء إقلاع رحلتها رقم MS855، في إطار التداعيات التي تشهدها الأوضاع السياسية، وأن الرحلات ستعاود انطلاقها بمجرد استتباب الوضع الأمني والسياسي في البلاد، بسبب الأحداث التي تشهدها الساحة في السودان.

جاء ذلك بعد أن قررت شركة بدر للطيران السودانية إلغاء رحلتيها القادمتين من مطار الخرطوم الدولي إلى مطار القاهرة، بسبب الأحداث التي أدت إلى إغلاق مطار الخرطوم وتعليق الرحلات الجوية.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن الشركة أخطرت سلطات مطار القاهرة الدولي بإلغاء وصول رحلاتها أرقام J4171 وJ4684، القادمتين من مطار الخرطوم الدولي إلى مطار القاهرة الدولي، بسبب عدم استقرار حركة الملاحة الجوية هناك.

وتابعت، بأن مطار القاهرة الدولي يستقبل رحلات جوية لشركات طيران (بدر وتاركو والخطوط السودانية)، وأخطرت شركتي (تاركو والخطوط الجوية السودانية) سلطات مطار القاهرة بتأجيل وصول رحلاتهما.

وتلتزم المطارات المصريةً بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة للقادمين من مختلف الجنسيات وعدم المرور دون تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين – تايلاند – أمريكا الشمالية والجنوبية – كندا ومطارات لندن هيثرو – باريس – فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل PCR سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية، فضلًا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين، المتبعة دوليا وعالميا.