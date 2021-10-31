ننشر رابط تقديم الإقرار الضريبي عبر موقع الضرائب المصرية، بعد إتاحة مصلحة الضرائب، للأشخاص المعنيين بدفع الضرائب في ضوء تطوير وتحديث النظم المطبقة لخدمة العمل الضريبي، لتقليل العبء على الممول من خلال تيسير عملية ملء وتقديم الإقرار الضريبي.

رابط تقديم الإقرار الضريبي عبر موقع الضرائب المصرية

ويوفر نظام الضرائب الجديد فرصة تقديم الإقرار الضريبي عبر البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية من خلال الموقع الإلكتروني eservice.incometax.gov.eg



استخراج السجل الضريبي

وأتاحت مصلحة الضرائب إدارة السجل الضريبي الإلكتروني بسهولة عبر التطبيقات المتاحة على عدة أنظمة ومنها الهواتف الذكية، ويمكن الاشتراك في خدمة البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية عن طريق التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بمصلحة الضرائب مع توجه الممول للمأمورية للتوقيع على النموذج المعد .

ماهو الفرق بين إقرارات الدخل الطبيعي والاعتباري

إقرارات الدخل الطبيعي يتم اختيار للأشخاص :ـ يتمثل في

- الإقرار الضريبى على صافي دخل الأشخاص الطبيعيين.

- الإقرار الضريبى على صافي دخل الأشخاص الطبيعيين - سيارات.

إقرار أرباح النشاط التجاري و الصناعي و المهني المؤيد بحسابات.



إقرارات الدخل الاعتباري ويتم اختيار أحد هذه العناصر:ـ يتمثل في

-غير مؤيد بحسابات (تضامن - توصية بسيطة - شركات واقع).

-غير مؤيد بحسابات - سيارات.

-أرباح الأشخاص الاعتبارية.

-لنشاط البنوك وشركات التأمين.

-شركات البحث عن البترول والغاز وانتاجه.

-نشاط إدارة الفنادق.

نشاط صناديق الإستثمار.

رابط تقديم الإقرار الضريبي عبر موقع الضرائب المصرية

الخطوة الاولي: كتابة اسم الممول، وعنوانه، ونوع المراسلة، ونوع الجهة، وإدخال البريد الإلكتروني.

- الخطوة الثانية: إرسال كود تأكيد على البريد الإلكتروني للمول للتحقق من صحته، ولا يمكن استكمال عملية التسجيل دون ذلك، وبعد تفعيله تستكمل البيانات.

-الخطوة الثالثة: بمجرد الانتهغاء من الخطوات السابقة، يجب الضغط على "تسجيل" لتظهر رسالة تؤكد التسجيل.

كما يتطلب على الممول التوجه إلى المأموريات لاستكمال الإجراءات، وإحضار المستندات الآتية:

-صورة الرقم القومي.

- التوكيل بالصفة أو تفويض على صحة توقيع البنك.

-صورة البطاقة الضريبية.

يذكر أن مصلحة الضرائب، أعلنت أن جميع الشركات التى تمارس نشاطا تجاريٍا أو غير تجارى (أنشطة المهن الحرة) تخضع للضريبة على الدخل طبقا لقانون 91 لسنة 2005 وتوجب عليها التسجيل والإقرار عن إيراداتها اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط.

وشملت الضرائب الأشخاص الذين يقومون بنشاط صنع المحتوى (البلوجرز- اليوتيوبرز)، ويتوجب عليهم التوجه للمأمورية الواقع فى نطاقها المقر الرئيسى للنشاط (دخل) لفتح ملف ضريبى للتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل المختصة، وكذلك التسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة متى بلغت إيراداتهم 500 ألف جنيه خلال 12 شهرًا من تاريخ مزاولة النشاط.