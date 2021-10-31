رئيس النواب يهنئ مرثا محروس باختيارها رئيسًا للجنة بناء السلام فى العالم

هنأ المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، النائبة مرثا محروس، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لاختيارها في البرلمان الدولي للتسامح والسلام، رئيسة للجنة بناء السلام في العالم، في إطار فعاليات الجلسة السابعة للبرلمان الدولي الذي يضم 83 دولة، المنعقدة في كونجرس الجمهورية بكولومبيا، متمنيا لها التوفيق.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، لمناقشة عدد من التشريعات.

من جهتها، أكدت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التحية لابد أن ترد لأصحابها، موجهة التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للجهود المبذولة من جانبه ليصل بمصر إلي بر الأمان وأن تحظى بمكانتها عالميا، وكذا مجلس النواب بكل هيئاته البرلمانية والتى يمارس دوره التي تمثل انعكاسا للسياسة المصرية التي يقف لها العالم احتراما وتأييدا.

كما وجهت النائبة التحية لتنسيقية شباب الأحزاب، التي تحمل أحلام جيل يسعى للبناء والسلام، مشيرة إلى أن المنصب الذي تتقلده نيابة عن مصر مهدى لكن من استطاع صناعة الحدث.