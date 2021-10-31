الأحد 31 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«السلع التموينية» تعلن عن مناقصة دولية لشراء زيت نباتي

زيت الطعام
زيت الطعام

أطلقت الهيئة العامة للسلع التموينية (GASC)، مناقصة دولية رقم (10) لعام 2021-22 ، لشراء زيت نباتي يوم الأحد، سعياً للحصول على شحنات للوصول خلال الفترة 20 ديسمبر 2021 إلى 10 يناير 2022، وذلك حسبما أفادت مصادر في السوق.

ودعت الهيئة إلى تقديم عروض لا تقل عن 30 ألف طن متري من زيت الصويا، و10 آلاف طن متري من زيت عباد الشمس.

وذكرت الهيئة، في بيان لها، أن جلسة البت يوم الأربعاء الموافق 3 نوفمبر المقبل، مشيرة إلى أن المورد يقدم أسعاره على أساس (السداد عند التنفيذ)، وكذلك (على أساس 180 يوما بتسهيلات موردين)، ويتم المفاضلة بين السعرين بما يحقق مصلحة الهيئة.

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عدو الفساد

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