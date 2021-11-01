السفر واللعب ومشاهدة المباريات.. تفاصيل عالم «ميتافيرس» الافتراضي

عالم افتراضي يتحدث عنه العالم أجمع، مصطلح قبل موازين الأفكار وجعل الكُلّ يتساءل حوله، الهدف الذي يسعى إليه، فمنذُ تغيير الشركة المالكة لـ"فيس بوك" تغيير اسمها إلى "ميتا" وجرى الإعلان عن عدة أدوات حديثة تُمكّن الإنسان من دخول عالم آخر جديد.

ويُشير مصطلح "ميتا" أو "ميتافيرس" (Metavers) وهي مُشتقّة من كلمتين "meta" بمعنى ما وراء والثاني "verse" وهي مشتقة من كلمة الكون universe، إلى دخول عالم ما وراء الطبيعة، إذ يستخدم الأشخاص أجهزة الواقع الافتراضي والواقع المعزز، بدلا من الأجهزة الإلكترونية (الكمبيوتر المحمولة والهواتف)، للدخول إلى مساحات افتراضية واسعة.

وبحسب الرئيس التنفيذي لشركة الفيس بوك، مارك زوكيربيرج ، فإنَّ شركات مايكروسوفت وألفا بايت (المالكة لجوجل) وفيسبوك وغيرهما، سيغيران مستقبل الإنترنت وسيكون عبارة عن عالم جديد مبني بشكل شبه كامل على تقنية الواقع الافتراضي، وعلى تقنية الواقع المعزز

ما هو ميتافيرس؟

المفهوم العام لمشروع "ميتافيرس"، هو أنَّ الأشخاص سيتواصلون فيما بينهم اجتماعيا في عوالم افتراضية بدلًا من منصات التواصل الاجتماعي التقليدية مثل "إنستجرام" و"تيك توك" و"تويتر" وغيرهم، وستطغى كلمات مثل "ميتافيرس" على حديث الناس في الحياة اليومية المعتادة.

تقوم باختيار منزلك المفضل بالتصميم الذي تحبه وشكله الذي يبدو لك جميلا، بعد ذلك ستسكن فيه "كهولوجرام" أو "افاتار"، كما تُحبّ، وتبدأ في إدارة هذا البيت وتعيش فيه كأنّك فيه بالفعل، هذا حسب "ميتافيرس" أو كما يُسمّى بالعالم الافتراضي.

كما سيُساعد "ميتافيرس" في ربط الماسنجر بالواتس آب على جهاز "لاب توب" واحد، يُمكن الشخص من إجراء "فيديو كول" لآخر يُمشاهدة مُباراة ما في إسبانيا، فتقوم بمشاهدتها أنت أيضًا وكأنَّك في الاستاد معه، وتُشاهد الناس في المدرجات وهم يُشاهدونك أيضًا.

أيضًا يُتيح للبنات عمل "جوين" لصاحبتهم اللاتي يُشاهدن كونسيرت لتايلور سويفت في أمريكا، وتذهب إليها وتكون معها لحظة بلحظة، فضلاً عن الألعاب "بيس" وغيرها، من الممكن أن تذهب إلى باريس وغيرها من الدول للعب مع أصدقائك عن طريق العالم الافتراضي.

مساحة أكثر اجتماعية

وأعلنت شركة فيسبوك في مؤتمر عن Horizon Home، وهي مساحة منزلية جديدة "أكثر اجتماعية" لمستخدمي Oculus، وسيتمكن المستخدمون من دعوة الأصدقاء ومشاهدة الفيديوهات أو بدء الألعاب معً، وسيتمكنون من تخصيص مساحتهم الخاصة بهم، وسيتم إطلاق Horizon Homeفي تحديث Oculus قريبًا.

كما أعلن زوكيربيرج عن حزمة Active Pack، وهي مجموعة من الإكسسوارات التي تركز على اللياقة البدنية لأجهزة Oculus Quest 2 والتي تم تصميمها للمساعدة في تحويل سماعة الرأس VR إلى قطعة من معدات الصالة الرياضية.

يذكر أن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، قال في مؤتمر يوليو الماضي، إن فيسبوك يجب أن تسمى "شركة الميتافيرس"، لافتاً إلى أن هدف شركته هو زيادة رواد هذا العالم الافتراضي وجذب مستخدمين جدد عبر تقديم إكسسوارات زهيدة للرأس.