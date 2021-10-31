الأحد 31 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«مياه قنا» تُنظم دورة تدريبية للعاملين بقطاع الموارد البشرية

خلال الدورة التدريبية
خلال الدورة التدريبية

قال المهندس رجب عرفة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، إن الشركة من خلال تحليل الأعمال و تصميمها أو إعادة تصميمها "Work Reading"، و تهدف إلى جعل الأعمال أكثر ملائمة للأفراد الذين يؤدون تلك المهام، بما يساهم في زيادة إنتاجية العاملين و جعلهم أكثر رضا والتزاما.

ولفت إلى أن تحليل و تصميم العمل يهدف في النهاية لتحقيق أفضل مواءمة بين الهيكل التنظيمي وهيكل الوظائف، وبالتالي تحقيق المواءمة ما بين الفرد و الوظيفة.

وطبقًا للخطة التدريبية للمسار الوظيفي، تم عقد دورة تدريبية بعنوان " الهياكل التنظيمية وتحليل الوظائف " لرفع كفاءة العاملين بالموارد البشرية.

وأوضح أن البرنامج التدريبي يستهدف إلى رفع كفاءة العاملين بالموارد البشرية، وتعريفهم بكيفية إعداد الهياكل التنظيمية و تحليلها للحصول على أفضل معدلات أداء للافراد.

رجب عرفة شركة مياه الشرب الصرف الصحي تحليل الأعمال الهيكل التنظيمي الوظائف الموارد البشرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

الأكثر قراءة

بوصول 784 ألف جرعة «موديرنا».. عبدالغفار: مصر وفرت كل أنواع اللقاحات

جريمة كشفها «الخوف».. أب يُحتجز ابنته مقيدة بـ«جنازير» لمدة 3 سنوات

«التأمينات» تبدأ صرف معاشات شهر نوفمبر غدا للشريحة الأولى

أعلن عنه «طارق شوقي».. ماهو «QR الكتب المدرسية»؟

الرئيس السيسى يتجه إلى جلاسجو لحضور «قمة المناخ»

في 14 نقطة.. «التخطيط» تكشف ملامح خطة النهوض بالمحليات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجدة الجندى

أيام برائحة «الياسمين»

د.أحمد الخميسى

طه حسين.. صور متجددة

ماجد حبته

الكونجرس.. والكلاب!

د. منى حلمى

انتقام من وراء الكواليس

علي سعدة

الهالوين.. بين الحلال والحرام

مؤمن المحمدي

حسبة بسيطة

صفاء النجار

من رثاء الذات

عفاف السيد

التكلفة الاقتصادية للعنف ضد النساء

صور

«جاليرى فى الشارع».. «برج البرلس» تحول لـ«معرض مفتوح» بمشاركة ٣٥ فنانًا مصريًا وأجنبيًا

صور المباراة.. الأهلى يقسو على الإسماعيلى بالدورى

الزمالك يفوز على إنبي بثنائية نظيفة في بداية الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب الرباعية الدولية باجتماع عاجل لإنقاذ حل الدولتين

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال الإسرائيلي

وزير الدفاع الإسرائيلى يوافق على تصاريح بناء للفلسطينيين بالضفة المُحتلة