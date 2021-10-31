«مياه قنا» تُنظم دورة تدريبية للعاملين بقطاع الموارد البشرية

قال المهندس رجب عرفة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، إن الشركة من خلال تحليل الأعمال و تصميمها أو إعادة تصميمها "Work Reading"، و تهدف إلى جعل الأعمال أكثر ملائمة للأفراد الذين يؤدون تلك المهام، بما يساهم في زيادة إنتاجية العاملين و جعلهم أكثر رضا والتزاما.

ولفت إلى أن تحليل و تصميم العمل يهدف في النهاية لتحقيق أفضل مواءمة بين الهيكل التنظيمي وهيكل الوظائف، وبالتالي تحقيق المواءمة ما بين الفرد و الوظيفة.

وطبقًا للخطة التدريبية للمسار الوظيفي، تم عقد دورة تدريبية بعنوان " الهياكل التنظيمية وتحليل الوظائف " لرفع كفاءة العاملين بالموارد البشرية.

وأوضح أن البرنامج التدريبي يستهدف إلى رفع كفاءة العاملين بالموارد البشرية، وتعريفهم بكيفية إعداد الهياكل التنظيمية و تحليلها للحصول على أفضل معدلات أداء للافراد.