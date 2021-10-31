التربية العسكرية بجامعة حلوان تنظم زيارة لمتحف القوات الجوية

نظمت إدارة التربية العسكرية بجامعة حلوان برئاسة العقيد أحمد سعد زغلول، زيارة لمتحف القوات الجوية بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب برئاسة راشد محمد عصام.

وأكد الدكتور ممدوح مهدي، القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، حرص الجامعة على تنظيم الفعاليات والأنشطة التي تبث روح الولاء والانتماء فى أبنائها الطلاب وتعريفهم ببطولات جيشهم الوطنى الذى يبذل كل غالى فداء لمصر وشعبها وخاصةً.

ومن جهته، أوضح العقيد أحمد سعد، أنه تم خلال الزيارة التعرف على تاريخ نشأة الطيران فى مصر سنة 1932، حيث أمر الملك فاروق بتأسيس مطار ألماظة وشراء أول 7 طائرات بتكلفة إجمالية خمسون ألف جنيها مصريا فى ذلك الوقت، إستغرقت رحلة الوصول من إنجلترا إلى مصر خلال 7 أيام بواسطة أول ثلاث طيارين مصري، كما تم التعرف على أنواع الطائرات التي دخلت الخدمة منذ ذلك التوقيت مرورا بأنواع الطائرات المختلفة التى شاركت فى جميع الحروب المصرية حتى نصر أكتوبر 1973 ورؤيتها داخل المتحف.

واشتملت الزيارة على حضور فيلم تسجيلى مدته 15 دقيقة عن دور القوات الجوية في معركة السادس من أكتوبر، ومسرحية عرائس أيضا فى ذات السياق، ركوب ماكيت طائرة فى جولة سياحية عبر معالم مصر السياحية مدتها 15 دقيقة فى نهاية الزيارة أتيح للطلاب جولة حرة للتصوير داخل المتحف مع الطائرات الموجودة بالمتحف بأنواعها.