تقرير حكومي: موجة كورونا الحالية امتدت إلى 14 مقاطعة في الصين

كشفت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الأحد، تفاصيل الوضع الوبائي في البلاد، في أعقاب موجة التفشي الحالية لفيروس كورونا المستجد، وقال مي فنج المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية الصينية، وفقا لوكالة فرانس برس الاخبارية، بأن موجة التفشي الحالية لكورونا في الصين امتدت حتى نهاية يوم الجمعة إلى 14 مقاطعة.

وكانت قد سجلت حالات إصابة محلية العدوى وحالات من دون أعراض بها خلال الـ14 يوماً الماضية، وحذر من أن وضع الوقاية من الوباء والسيطرة عليه لا يزال قاتماً ومعقداً.

- احتواء الموجة الجديد من كورونا خلال شهر

ونقلت شينخوا عن تشونج نان شان، كبير خبراء الأوبئة في الصين، القول إن البلاد ستكون قادرة على احتواء الموجة الجديدة لتفشي كورونا بشكل فعال في غضون شهر.

إلى ذلك، ذكرت لجنة الصحة الوطنية أنها تلقت تقارير عن تسجيل 71 إصابة مؤكدة جديدة، بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها اليومي، إن 48 من الإصابات الجديدة محلية العدوى، بينما الـ23 المتبقية وافدة من الخارج، ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة جديدة مرتبطة بالمرض أمس.

- 97151 إجمالي إصابات كورونا في الصين

وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 97151 حالة، 814 منهم لا يزالون يتلقون العلاج.

وبلغ إجمالي عدد المتعافين 91701، بينما استقر عدد الوفيات عند 4636. وتم أمس تسجيل 23 حالة إصابة دون أعراض، 21 منها وافدة من خارج البر الرئيسي. ولا تسجل الصين الحالات من دون أعراض كحالات مؤكدة.

وكان قد ذكر مسؤولون صينيون أن أحدث تفش لكوفيد - 19 في البلاد تحت السيطرة ولكن نسبة كبار السن الذين أصيبوا شكلت تحديا للرعاية الصحية، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وقال مسؤولو لجنة الصحة الوطنية في موجز إعلامي، السبت، إن تفشي الفيروس في مقاطعة أجينا بمنغوليا الداخلية، وهي وجهة سياحية تجذب كثيرا من الزوار كبار السن، لم يتسبب في انتشار الإصابات إلى أماكن أخرى خلال أربعة أيام، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.