الأحد 31 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الدواء» تفتح باب التسجيل في ورقة عمل حقوق الملكية الفكرية وصناعة الدواء

صناعة الدواء
صناعة الدواء

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في ورشة العمل الخاصة بحقوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ وﺻﻧﺎﻋﺔ الدواء.

وأوضحت الهيئة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه من المقرر بدء انعقاد ورشة العمل يوم السبت الموافق ١٣ نوفمبر.

وأشارت إلى أنه تم تخصيص رابط إلكتروني لتسجيل الراغبين في الانضمام إلى الصورة وهو https://cutt.ly/cRH6i5N.

وكلنا قد أعلنت هيئة الدواء عقد برنامج تدريبى خاص بالتعريف بمبادئ علم اليقظة الدوائية وتطبيقاته، ويهدف إلى التعريف بمبادئ اليقظة الدوائية ومجالاتها وتطبيقاتها داخل مصر يوم السبت ٦ نوفمبر بمقر هيئة الدواء المصرية بالمنيل، ومتاح من خلال إحدى المنصات الإلكترونية، لافتة إلى أن البرنامج مقدم إلى خريجى كليتي الصيدلة والطب البشرى وطلبة السنة النهائية

وقالت إن المحاضرات ستبدأ من التاسعة والنصف صباحاً حتى الثالثة والنصف مساءً، لافتة إلى أن آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الأربعاء ٣ نوفمبر٢١ ٢٠، كما سيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية.

وأعلنت الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية بهيئة الدواء المصرية، اليوم، عن انتهاء تدريب 5 مستشفيات على طرق القياس الكيفي ومدى الالتزام بالاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات من خلال التعريف بعملية المسح المقطعي وآلياته، والنماذج المستخدمة طبقا لآليات منظمة الصحة العالمية.

وأوضحت الإدارة، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هذا التدريب يأتي في إطار التعاون مع مؤسسات الدولة، لتنفيذ الخطة القومية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، لافتة إلى أن هذا التدريب حضره أعضاء من مكافحة العدوى بوزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية مكتب مصر.

هيئة الدواء المصرية ورشه عمل صناعة الدواء

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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