الأحد 31 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط  9203 أشخاص لعدم ارتداء الكمامة خلال 24 ساعة

حملة ارتداء الكمامة
حملة ارتداء الكمامة

علمت «الدستور» أن الجهات المعنية حررت عدد 9203 محضر لأشخاص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية من فيروس كورونا، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 9175 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (28) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (948) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (255) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات (1435) أرجيلة، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار الفيروس، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

وزارة الداخلية الإجراءات القانونية فيروس كورونا حماية المواطنين الكمامات الواقية إتخاذ الإجراءات القانونية لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

الأكثر قراءة

جريمة كشفها «الخوف».. أب يُحتجز ابنته مقيدة بـ«جنازير» لمدة 3 سنوات

في 14 نقطة.. «التخطيط» تكشف ملامح خطة النهوض بالمحليات

الرئيس السيسى يتجه إلى جلاسجو لحضور «قمة المناخ»

تطورات جديدة حول «الخناقة المرعبة» أمام «حقوق الإسكندرية»

سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع اليوم الأحد 31-10-2021

«أمطار رعدية».. تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 31-10-2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجدة الجندى

أيام برائحة «الياسمين»

د.أحمد الخميسى

طه حسين.. صور متجددة

ماجد حبته

الكونجرس.. والكلاب!

د. منى حلمى

انتقام من وراء الكواليس

علي سعدة

الهالوين.. بين الحلال والحرام

مؤمن المحمدي

حسبة بسيطة

صفاء النجار

من رثاء الذات

عفاف السيد

التكلفة الاقتصادية للعنف ضد النساء

صور

«جاليرى فى الشارع».. «برج البرلس» تحول لـ«معرض مفتوح» بمشاركة ٣٥ فنانًا مصريًا وأجنبيًا

صور المباراة.. الأهلى يقسو على الإسماعيلى بالدورى

الزمالك يفوز على إنبي بثنائية نظيفة في بداية الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال الإسرائيلي

وزير الدفاع الإسرائيلى يوافق على تصاريح بناء للفلسطينيين بالضفة المُحتلة

أرشيف «Cyberserve».. ماذا يفعل قراصنة إيران بـ«ملفات إسرائيل»؟ (صور)