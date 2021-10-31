ضبط  9203 أشخاص لعدم ارتداء الكمامة خلال 24 ساعة

علمت «الدستور» أن الجهات المعنية حررت عدد 9203 محضر لأشخاص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية من فيروس كورونا، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 9175 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (28) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (948) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (255) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات (1435) أرجيلة، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار الفيروس، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.