كاتب بريطاني يدعو حكومة «جونسون» لمواجهة المتشددين

طالب الكاتب البريطاني واثق واثق، مستشار منظمة المسلمين ضد معاداة السامية، الحكومة البريطانية بضرورة وقف ومواجهة الجماعات المتشددة التي تقوض سياسة مكافحة الإرهاب، وذلك في مقال له عبر موقع عين أوروبية على التطرف.

وأضاف أن حادث اغتيال النائب البريطاني ديفيد أميس كانت مدبرة من قبل منتمين لجماعات الإسلام السياسي، مؤكدًا على انتشار هذه الجماعات في المجتمع البريطاني،مشيرًا إلى أن بريطانيا كان بها معدل وفيات أعلى من المتوسط نتيجة لإرهاب الجماعات المتشددة بين عامي 2005 و 2017.

ووفقا للكاتب فإنه لابد من وقف ومواجهة الجماعات المتشددة ومواجهة إدارة هذه الجماعات، لأنها تسعى إلى تقويض استراتيجيات مكافحة الإرهاب .

وتابع: يمكن للحكومة البريطانية الحد من التأثير المحتمل للإرهاب بعدة طرق ، بما في ذلك التشريعات والاستخبارات والمبادرات السياسية.

علاوة على ذلك ، كلما زادت قوة هذه الإجراءات، زادت احتمالية أن تتخذ سلطات إنفاذ القانون الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب، وأحد هذه الإجراءات التي يتم تسليط الضوء عليها حاليًا هو استراتيجية برنامج " بريفنت" ، التي تم وضعها في عام 2011 وهي جزء من استراتيجية مكافحة الإرهاب المعروفة باسم CONTEST.

والهدف من برنامج بريفنت هو منع الناس من أن يصبحوا إرهابيينو يتم إسناد هذه المسؤولية إلى هيئات قانونية مثل المدارس والجامعات والمتخصصين في الرعاية الصحية، مؤكدا على ان برنامج بريفنت منذ نشأته ، قوبل العداء والاستنكار من قبل جماعات الإسلام السياسي أو المتعاطفين معهم أو المنتمين لهذه الجماعات.

وتابع الكاتب" لقد سلط تقرير صدر في عام 2017 عن جمعية هنري جاكسون الضوء على كيف سعى الخطاب العدائي من المنظمات الإسلامية المتطرفة تجاه بريفنت، لتقويض استراتيجية مكافحة التطرف من خلال الادعاء بأنها غير متكافئة تستهدف المسلمين وأنها "معادية للإسلام" .

ووفقا للكاتب فإن المتشددين في بريطانيا تهدف لخلق حالة من العداء والكراهية لن تتوقف ما لم تتخذ الحكومة البريطانية إجراءات قوية ضدها.

ويختتم الكاتب: تواجه الحكومة البريطانية الآن قرارًا: إما أن تسمح لجماعات الإسلام السياسي بمواصلة تقويض كل محاولة تقوم بها الحكومة للحفاظ على سلامة الناس ، أو أن تدعم الحكومة جماعات الإسلام السياسي.