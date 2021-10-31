الأحد 31 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس جهاز السادات يتفقد سير العمل بمشروعات المدينة

المهندس رجب سالمان
المهندس رجب سالمان

قام المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، بجولة تفقدية  بالمشروعات الجاري تنفيذها بالقطاعات المختلفة بالمدينة، يرافقه المهندس مجدى  حسن، نائب رئيس الجهاز للتنفيذ، والمهندس محمد زهران، معاون رئيس الجهاز، وذلك تنفيذا لتوجيهات  الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة المتابعة الدورية للانتهاء من الأعمال الجارية بالمشروعات المختلفة بالمدن الجديدة.

وخلال الجولة، تابع المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أعمال تنفيذ ربط خط مياه قطر 600/800 بالمناطق السكنية س20، س11، س2، س1، نظرا لزيادة الضغوط، بجانب رفع كفاءة وتطوير منظومة المياه بمدينة السادات.

كما تفقد مسئولو الجهاز، الأعمال الجارى تنفيذها بمحطة فصل الصرف الصناعى عن الآدمى، ووجهوا بإنهاء جميع الملاحظات استعداداً لدخولها الخدمة مطلع العام القادم.

ومن المقرر تشغيل محطة فصل الصرف الصحي عن الصناعي بمدينة السادات، بطاقة 25 ألف م3/يوم وبقيمة استثمارات بلغت 64.8 مليون جنيه، وقد بلغ متوسط نسبة الإنجاز بها 70%، وستقوم هذه المحطة برفع ناتج الصرف الصناعى للمصانع إلى نظام المعالجة ببرك الأكسدة من أجل معالجة هذه المياه وإعادة استخدامها فى ري الغابات الشجرية والمسطحات الخضراء.

وخلال الجولة، استجاب المهندس رجب سالمان،رئيس جهاز مدينة السادات لشكوى من أحد المواطنين بالقطعة 112 بمنطقة ابنى بيتك، وعلى الفور اعطى تعليماته بإزالة أسباب الشكوى وسرعة حلها.

كما شملت جولة مسئولى جهاز مدينة السادات، المرور على مشروع تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين لمنخفضى الدخل بالمنطقة السكنية الـ25، وشددوا على مسئولي الشركة المنفذة بمراجعة بنود المشروع، والانتهاء من الملاحظات والالتزام بالبرنامج الزمنى.

الصرف الصحي مياه المواطنين وزير الإسكان المجتمعات العمرانية المبادرة الرئاسية المدن الجديدة

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وائل لطفي

عدو الفساد

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