الأحد 31 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رأس البر بدمياط تستقبل أبطال ملحمة أكتوبر من كافة المحافظات

محافظ دمياط
محافظ دمياط

استضافت مدينة رأس البر أبطال حرب أكتوبر المجيدة من مختلف محافظات الجمهورية وذلك خلال جولة سياحية نظمتها الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة رأس البر والمجتمع المدنى.

وشرفت المدينة بوجود نماذج مشرفة من أبطال ملحمة أكتوبر منهم اللواء حاتم عبد اللطيف الملقب "بلدوزر المشاة"، والبطل محمد الدفتار "أسد سيناء" وأبناء البطل الراحل شلاش عرابى "هدهد بئر العبد" و أبطال أكتوبر من أبناء محافظة دمياط.

وتضمنت الجولة التى جاءت تزامنًا مع الاحتفال بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر المجيدة بتفقد المدينة والمشروعات التى شهدتها مؤخرًا وذلك باستقلالهم الطفطف، أعقبها جولة مسائية لمكتبة مصر العامة بمدينة عزبة البرج، كما اختتمت بجولة داخل منطقتى النيل واللسان.

يذكر أن  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالجلسة الختامية للمؤتمر الدولي الخامس لمدن التعلم الذي عقده معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة بكوريا الجنوبية فى الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر.

 

الدكتورة منال عوض محافظ دمياط محافظة دمياط محافظ دمياط دمياط راس البر

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وائل لطفي

عدو الفساد

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