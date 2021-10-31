ألمانيا تسجل 16887 إصابة جديدة بكورونا و33 حالة وفاة
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأحد ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى أربعة ملايين و597550 بعد تسجيل 16887 إصابة جديدة.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 95729 بعد تسجيل 33 وفاة جديدة.
من جانبه أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 246.45 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و227640.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 748349 - 45996244
الهند 457740 - 34260470
البرازيل 607462 - 21793401
المملكة المتحدة 140558 - 9019962
روسيا 471721 - 8472797
تركيا 70375 - 8007791
فرنسا 117649 - 7153188
إيران 126126 - 5916211
الأرجنتين 115935 - 5287447
إسبانيا 87368 - 5011148
- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
23 - العراق 23138 - 2054202
38 - المغرب 14660 - 945720
42 - الأردن 11028 - 860818
46 - الإمارات 2136 - 739824
48 - تونس 25231 - 712318
50 - لبنان 8540 - 641329
وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.
ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة، والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.
وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.