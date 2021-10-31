الجيش الفلبينى يقتل قياديا بارزا من المتمردين الشيوعيين

أعلن الجيش الفلبيني اليوم الأحد أنه جرى قتل أحد كبار قادة المتمردين الشيوعيين في هجوم شنه جنود حكوميون جنوبي البلاد.



وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، تم تحديد هوية القتيل بأنه جورج مادلوس، المعروف أيضًا باسم كا أوريس، القائد والمتحدث باسم جيش الشعب الجديد، الجناح العسكري للحزب الشيوعي الفلبيني المتمرد.



وكان قد تم نشر القوات في بلدة امباسوجونج فى مقاطعة بوكيدنون، على بعد 826 كيلومترا جنوب مانيلا، فى ساعة مبكرة من صباح يوم السبت بعد أن تلقى الجيش تقارير عن وجود مجموعة من المتمردين الشيوعيين.



وقال البريجادير جنرال فرديناند باراندون، قائد أحد ألوية الجيش الفلبيني، إن الجنود اكتشفوا أن معسكر المتمردين في المنطقة الجبلية كان محصنا بالألغام الأرضية، مما دفع الجيش لشن غارات جوية.



وأضاف أنه بعد الغارات الجوية، هاجمت القوات مواقع المتمردين، مما أدى إلى اندلاع معركة بالأسلحة النارية مع حوالي 30 فردا من المتمردين. وتابع باراندون أنه تم انتشال جثة مادلوس ومتمرد شيوعي آخر في وقت لاحق.



وقال الكولونيل رامون زاجالا، المتحدث باسم القوات المسلحة الفلبينية، إن مقتل مادلوس يعد "ضربة كبيرة" للمتمردين الشيوعيين في منطقة مينداناو الجنوبية.



وأوضح في بيان اليوم الأحد أن "موته سيعيق أنشطة وخطط جيش الشعب الجديد لأنه لم يعد قادراً على توجيه أعمال الإرهابيين الشيوعيين العنيفة ضد شعبنا".



وتابع زاجالا إن مادلوس كان "مطلوبًا في قضايا جنائية مثل القتل والسرقة المصحوبة بالقتل وإلحاق الأضرار بالممتلكات".



وأضاف أن "كا أوريس كان مسؤولا بشكل مباشر وغير مباشر عن مقتل جنود ومدنيين على مدى عقود".



ويقاتل المتمردون الشيوعيون الحكومة منذ أواخر ستينيات القرن الماضي، مما يجعلها واحدة من أطول حركات التمرد اليسارية في آسيا.