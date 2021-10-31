بلينكن يلتقى نظيره الصينى على هامش قمة مجموعة العشرين

يلتقي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن نظيره الصيني وانغ يي الأحد على هامش قمة مجموعة العشرين في روما، على ما أعلنت الخارجية الأميركية.



وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس" الفرنسية، هذا اللقاء مدرج على جدول أعمال بلينكن ليوم الأحد، وهو الثاني فقط بين الرجلين، في خضم التوترات الصينية الأميركية. وكان اللقاء الأول بينهما تم في مارس في ألاسكا، ووجه الوفد الصيني وقتذاك توبيخا للجانب الأميركي أمام الكاميرات.

وفي وقت سابق، بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان المبادرات في مجال الدفاع وأمن الاتحاد الأوروبي.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية، أشار بيان للخارجية الأمريكية، إلى أن الوزيرين بحثا تعزيز التعاون، بما في ذلك في منطقة المحيطين الهادي والهندي، و كذلك "الناتو و أمن الاتحاد الأوروبي و المبادرات في مجال الدفاع ".

ويأتي ذلك عشية الاجتماع المتوقع بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن و الفرنسي إيمانويل ماكرون في روما.

وعلى صعيد آخر، سجلت شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن في الأشهر الـ9 الأولى له في كرسي الرئاسة تراجعًا سريعًا لم تعرفه شعبية أي رئيس أمريكي منذ الحرب العالمية الثانية.

وكتبت صحيفة "التلجراف" مستشهدة بتحليل استطلاع أجراه المعهد الأمريكي للرأي العام "جالوب" أن "تصنيف الرئيس الأمريكي جو بايدن انخفض بنسبة 11.3% من 56% إلى 44.7%، وهذا الانخفاض يفوق مؤشرات انخفاض تصنيف الرؤساء العشرة السابقين".

وأضافت، أن "صاحب الرقم القياسي السابق لأسرع انخفاض في شعبيته كان الرئيس الـ44 باراك أوباما، الذي انخفضت شعبيته في الأشهر التسعة الأولى من رئاسته بنسبة 10.1%".

وتابعت: "على ما يبدو، فإن أمل الناخبين خاب ببايدن حتى من جيمي كارتر، الذي شغل منصب رئيس الولايات المتحدة من 1977 إلى 1981، و انخفض تقييمه 8.9%"، فيما كان انخفاض شعبية سلفه دونالد ترامب 4.4%".

وأضافت: "للمقارنة، ارتفع تصنيف شعبية الرئيس الأمريكي الـ43 جورج بوش الابن في الأشهر التسعة الأولى من رئاسته 13.1%، فيما ارتفع تصنيف الرئيس الـ41 جورج بوش الأب 12.0%".