البرازيل: 10693 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 10693 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و232 وفاة جراء كوفيد-19.



وتقول بيانات الوزارة إن البرازيل سجلت أكثر من 21 مليون إصابة منذ بدء الجائحة في حين تجاوز العدد الرسمي للوفيات 607 آلاف وفاة.



وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وفي وقت سابق، أبدت الحكومة البرازيلية مخاوفها المتزايدة من عدم حصول التعديل الدستوري الذي من شأنه تحرير الميزانية لإطلاق برنامج اجتماعي جديد للمتضررين من كورونا على تأييد الكونجرس، وقالت إنها تفكر في البدائل ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن مصدر مطلع على تلك المسألة.



وقالت بلومبرج إن المساعدين المقربين للرئيس جاير بولسونارو نصحوا الرئيس بإرسال طلب للكونجرس بإجراء تمديد مؤقت للمساعدات الطارئة للمتضررين من كورونا حتى العام المقبل فقط، حسبما أفاد المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته.

وسجلت البرازيل في المجمل 607068 وفاة ناجمة عن فيروس كورونا، وهي ثاني أعلى حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة.