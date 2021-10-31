أمطار غزيرة على مدن وقرى المنوفية

تشهد جميع مدن وقرى محافظة المنوفية أمطار غزيرة الآن، الأمر الذي أدى إلى خلو الشوارع من المارة، وانقطاع التيار الكهربائي عن بعض المدنى والقرى، كإجراء احترازي، وذلك بالتزامن مع تحزيرات الأرصاد الجوية، والتي أكدت وجود حالة من عدم الاستقرار الجوي خلال الفترة الحالية.

ومن ناحية أخرى، وجه اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، رؤساء الوحدات المحلية ومديريات الخدمات وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وقطاع الكهرباء، بتكثيف أعمال الاستعدادات لإستقبال موسم الشتاء ومراجعة إجراءات الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة العامة وشبكة الكهرباء للتأكد من سلامة الأعمدة حفاظًا على أرواح المواطنين، وإعداد حصر شامل لبلاعات الصرف الصحي ومراجعة الحالة الفنية لكافة المعدات والسيارات، ووضع خطة شاملة لتوزيعها على المراكز بنطاق المحافظة.

كما وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق الكامل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتشكيل فرق طوارئ للعمل حال سقوط الأمطار وتجهيزها بسيارات ومعدات وماكينات شفط المياه المتنقلة للتحرك السريع نحو أماكن تجمعات المياه بالمناطق، وكذا التنسيق الكامل مع قطاع الكهرباء لمراجعة نزلات إنارة الكشافات الخاصة بالإنارة العامة، وإحكام غلق اللوحات والفتحات الموجودة بالأعمدة، وتغيير العوازل التالفة على شبكات الإنارة، وإزالة الوصلات العشوائية والغير مؤمنة، وإصلاح كافة العطلات بها، وتجديد الأعمدة المتهالكة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

كما تم التنبيه على مديرية الزراعة بالتأكد من الانتهاء من تطهير كافة المساقي الخصوصية حتى يمكن استيعاب كميات الأمطار الزائدة الناتجة من الأمطار والسيول المحتملة بالتنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والرى لاتخاذ اللازم، فضلًا عن تعميم توصيات قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة بخصوص التدابير الاحترازية الواجب على مربي الثروة الحيوانية اتباعها لمجابهة الظروف الجوية الطارئة.

كما تم التشديد على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق التام مع إدارة الحماية المدنية لتحديد أماكن حنفيات الحريق الثابتة وتدعيم المناطق المحرومة بحنفيات الحريق، وكذا التنسيق مع مديرية الطرق لمراجعة موقف الأشجار الموجودة على الطرق الرئيسية خلال موجة الأمطارة والرياح المتوقعة الحدوث.

وأكد محافظ المنوفية على استمرار تفعيل غرف العمليات بمراكز ومدن المحافظة وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لمتابعة الموقف أولًا بأول خلال فصل الشتاء، واستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين وسرعة الاستجابة الفورية لها، واتخاذ الإجراءات العاجلة لمواجهة أي ظروف طارئة والدفع بالمعدات اللازمة لاحتواء الموقف.