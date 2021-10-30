«الرعاية الصحية»: جولات تفقدية وتقنيات علاجية مستحدثة في نشرة «رعاية نيوز»

أصدرت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، نشرتها الإخبارية الدورية (رعاية نيوز)، وتتضمن إنجازات الهيئة وفعالياتها وأنشطتها على المستويين المحلي والدولي، وكذلك فعاليات وأنشطة إداراتها وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بالمحافظات.

واستهلت النشرة، باجتماع الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، مع قيادات هيئة الرعاية الصحية لمتابعة سير العمل والوقوف على مستجداته وتطوراته أولًا بأول في ضوء تنفيذ التكليفات الرئاسية بتوفير أفضل خدمة ورعاية صحية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

الرعاية الصحية

وأعلن الدكتور أحمد السبكي، خلال اجتماعه مع قيادات الهيئة، إنشاء 3 مراكز طبية لزراعة الأعضاء بمعايير دولية في منشآت هيئة الرعاية الصحية لتوفير مزيد من الخدمات لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى بدء برنامج استقدام خبراء أجانب بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية لعلاج منتفعي التأمين الصحي الشامل بالمجان، وكذلك إلغاء نظام العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي القديم وبدء العمل بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد بشكل كامل في محافظة الأقصر ثاني محافظات تطبيق المنظومة الجديدة.

وتابعت النشرة، بجولة تفقدية مفاجئة للدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى المنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظة الأقصر، والتي اطمأن خلالها على جودة الخدمات الصحية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، حيث شدد على الالتزام بالميكنة والتحول الرقمي لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الصحية، كما وجه بتوصيل الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة من حالات العزل المنزلي لمرضى كورونا محل إقامتهم، وتفقد وحدات الغسيل الكلوي للاطمئنان على التزامها بمعايير مكافحة العدوى ومطابقتها للمعايير العالمية، كما تابع استعدادات مستشفيات هيئة الرعاية الصحية للتأمين الطبي لأهم حدثين عالميين "افتتاح طريق الكباش الأثري، يوم المدن العالمي" بالأقصر خلال الفترة المقبلة.

الرعاية الصحية

والتقى الدكتور أحمد السبكي، على هامش الجولة التفقدية، المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، لمناقشة الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الشامل الجديد بالمحافظة، والتعاون لاستكمال المراحل المتبقية من تشغيل المنشآت الصحية المقرر انضمامها للمنظومة بها، والوصول بالخدمات الصحية في الأقصر إلى أعلى مستويات الجودة العالمية، باعتبارها نواة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في جنوب الصعيد.

واستكملت النشرة، إعلان الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، تسجيل 85% من المواطنين المستهدف تسجيلهم بمحافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل الجديد، والبالغ عددهم نحو 6 مليون مواطن بتلك المحافظات "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان"، وكذلك إعلان تقديم أكثر من 7 مليون خدمة طبية، منها 175 ألف عملية جراحية عالية الدقة بمنشآت هيئة الرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية.

وتطرقت النشرة، إلى انتهاء هيئة الرعاية الصحية من تقييم عناصر الحوكمة الإكلينيكية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظات التأمين الصحي الشامل، بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ووحدة الحوكمة الإكلينيكية بمعهد البحوث الطبي جامعة الإسكندرية، وذلك تمهيدًا لإعداد برامج تدريبية ملائمة لإنشاء نظام متكامل للحوكمة الإكلينيكية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة، بما يضمن أن الخدمات الصحية المقدمة من خلال هذه المنشآت آمنة وذات جودة عالمية، ويضمن حق المريض في العلاج وفق بروتوكولات ومناهج علاجية مطابقة لأحدث البروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا.

وتناولت النشرة، إعلان هيئة الرعاية الصحية نجاح 4 عمليات قسطرة قلبية دقيقة في يوم واحد بوحدة قسطرة القلب في مستشفى النصر التخصصي للأطفال التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، وكذلك إعلان نجاح إجراء 15 قسطرة قلبية في يوم واحد للمرضى بمستشفى طيبة التخصصي في الأقصر، حيث تعد القساطر العلاجية أحدث التقنيات العلاجية المستخدمة في علاج مرضى القلب والشرايين والأوعية الدموية وفق ممارسات الصحة العالمية.

وتضمنت النشرة، إعلان هيئة الرعاية الصحية، إنقاذ حياة مولودة غير مكتملة الوزن والنمو، وذلك بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة لها على مدار 74 يومًا على يد أمهر الفرق الطبية من الأطباء والصيادلة والتمريض بمستشفى إيزيس التخصصي التابعة للهيئة في محافظة الأقصر، وكذلك إعلان نجاح أول عملية نادرة لإصلاح تسرب السائل النخاعي الشوكي عبر منظار الأنف لمريض بمستشفى السلام التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد.

وشملت النشرة، إعلان هيئة الرعاية الصحية إجراء 6 فحوصات طبية أساسية ضمن حملة "انزل واطمن" للفحص الطبي الشامل السنوي لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، إضافة إلى استمرار مبادرة الهيئة "علشان صحتك .. مفيش انتظار" لإنهاء قوائم انتظار المرضى بمحافظة الإسماعيلية، وكذلك استمرار الزيارات المنزلية لإجراء الفحوصات الطبية الشاملة ضمن مبادرة "طرق الأبواب" للاطمئنان على صحة كبار السن بمحافظة الأقصر.

واختتمت النشرة، بمشاركة هيئة الرعاية الصحية في تأمين الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا للدورة 21 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، وإطلاق برنامج تدريبي على معايير الاعتماد للمنشآت الصحية لمدراء ورؤساء أقسام الجودة بمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة ببورسعيد، وكذلك برنامج تدريبي على تمارين تحسين مستوى التنفس لمصابي فيروس كورونا لأخصائي العلاج الطبيعي بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية في الأقصر، إضافة إلى برنامج تدريبي على آليات التعامل مع مرضى ارتفاع ضغط الدم للأطباء والصيادلة بمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة في الأقصر، وذلك في إطار اهتمام الهيئة بتطوير وتنمية مهارات ورفع كفاءة العنصر البشري أثمن مورد لديها، لضمان توفير أفضل خدمة ورعاية صحية آمنة للمواطنين وبجودة عالمية.

جدير بالذكر أن نشرة (رعاية نيوز)، هي نشرة إخبارية، تصدر بشكل دوري أسبوعيًا عن المركز الإعلامي للهيئة، لنشر إنجازات وفعاليات وأنشطة الهيئة العامة للرعاية الصحية وإداراتها وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة على المستويين المحلي والدولي، وذلك إيمانًا منها بضرورة إبراز الإنجازات والحقائق والمعلومات عن الجهات والهيئات المختلفة من مصادرها الرسمية، للنشر والتوعية بأهم الخدمات والرعاية الصحية التي تمس المواطن المصري وكيفية الانتفاع بها، إضافة إلى أنها تسهم في عملية دحض الشائعات حال ظهورها والتي قد تثير الذعر والبلبلة بين المواطنين وتثير الرأي العام لغياب المعلومات الصحيحة الموثوقة من قنواتها الرسمية، وخاصة في المجال الصحي الذي يعد أهم المجالات التي تمس حياة المواطن المصري وسلامته.