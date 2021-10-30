قبل دقائق من زفاف ابنته.. وفاة مفاجئة لمسؤول بالطب البيطري بكفر الشيخ

لقى الدكتور خالد البرعي، مدير إدارة الوقاية بالطب البيطري بكفر الشيخ السبت، إثر إصابته بأزمة قلبية حادة مفاجئة أدت إلى مصرعه في الحال، وذلك قبل دقائق من حفل زفاف ابنته الدكتورة داليا.

وتحول الفرح لمأتم وتم تشييع الجثمان عقب صلاة العشاء بمسقط رأسه بمركز بيلا وتحولت زغاريد العرس إلى وعويل، حزنا علي الفقيد، فيما أصدرت مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ بيانًا نعت فيه الدكتور خالد البرعي وجاء نصه : توفي صاحب الخلق الدمث والإخلاص والتفاني في العمل، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

مؤخرًا، أثارت وفاة مفاجئة للشاب شادي محي الدين أبو زيد 25 عاما، أثناء اختياره شبكته هو وخطيبته من أحد محال الصاغة بمدينة كفر الشيخ، صدمة العديد من أهالي المحافظة، وتحولت مواقع التواصل إلى سرادق عزاء إذ توفي الشاب برفقة خطيبته وسط المعازيم وهم في محال الصاغة، حيث سقط مغشيا عليه فجأة، وتوفي في الحال.

وأكد العديد من أهالي قرية "أم الشعور" التابعة لمركز الحامول، مسقط رأس الشاب وكانوا برفقته في محل الصاغة، أنه كان بصحة جيدة للغاية وسعيد جدا وفجأة توجه ناحية باب المحل وسقط مغشيا عليه يلفظ أنفاسه الأخيرة وعيناه مفتوحتان، وهنا احتضنه والده وبدأ يقرأ الفاتحة ويلقنه الشهادة وسط صدمة جميع الحضور وإصابة خطيبته بحالة انهيار.

وشيع أهالي قرية أم الشعور، جثمان شادي في جنازة مهيبة شارك فيها أهالي القرية إلى مثواه الأخير بمقابر القرية.

كما تحوّلت منصات التواصل بكفر الشيخ لسرادق عزاء عقب وفاة بوسي البرعي، (20 عامًا) أثناء توجهها لمحافظة دمياط لشراء أثاث منزلها برفقة عريسها وذلك في حادث مروري.