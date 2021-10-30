السبت 30 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«نايل سينما» تنقل فعاليات افتتاح مهرجان قرطاج السينمائي

نايل سينما
نايل سينما

تنقل قناة نايل سينما على الهواء مباشرة فعاليات حفل افتتاح أيام قرطاج السينمائية، من تقديم الإعلامية مروة السيد، وإخراج إيمان الشرقاوي، وذلك بالتعاون بين تليفزيون تونس واتحاد الإذاعات العرب.

يعقد المهرجان من ٣٠ اكتوبر وحتى ٦ نوفمبر ٢٠٢١، إشراف عام أسامة البهنسي، وإشراف فني سيد فؤاد، وتنسيق عام سماح مصطفي، ومخرج منفذ مي السيد، يذكر أن بعثة قناة نايل سينما في تونس حاليا لتغطية جميع فعاليات المهرجان.

ويستضيف المهرجان فيلم “أميرة” للمخرج محمد دياب، والذي شهد عرضه العالمي الأول بمهرجان فينيسيا السينمائي وعرضه العربي الأول بمهرجان الجونة السينمائي، وأيضًا الفيلم المصري “ريش” للمخرج عمر الزهيري، الحائز على جائزة أسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائي.

ويشارك الفيلم المصري “خديجة” ضمن عروض قسم الأفلام القصيرة، وتدور أحداثه حول ‎خديجة أم شابة في الـ18 من عمرها، تعيش بمفردها مع طفلها حديث الولادة، بعد أن غادر زوجها للعمل في مدينة نائية، وفي أحدى الأيام تذهب للتجوّل في شوارع القاهرة الصاخبة للقيام ببعض الزيارات ولكن تُشعر بعدم الارتياح وسط الأجواء المحيطة.

واختير الفيلم التشادي “lingui ” للمخرج محمد صالح هارون، لافتتاح فعاليات المهرجان؛ وتدور أحداثه حول شخصية أمينة، وهى إمرأة مسلمة متدينة، تعيش مع ابنتها ماريا البالغة من العمر 15 عامًا. عندما تعلم أمينة أن ماريا حامل وتريد إجهاض الطفل ، فإنهن يواجهن موقفًا مستحيلًا في بلد يُدان فيه الإجهاض قانونًا وأخلاقيًا. 

وأثار الفيلم حالة من الجدل الواسع عقب عرضه العالمي الأول بالمسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي في نسخته الـ74، حيث حاز على تعاطف الجمهور خاصة وأنه يتعرض لتابوه محرم نادرًا ما تحاول السينما الإفريقية الإقتراب منه وطرحه أمام المجتمع. 

تنسيق مجتمع طفلة مهرجان ولادة القاهرة تونس فعاليات أكتوبر

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عدو الفساد

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