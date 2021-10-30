يعرض في 3 نوفمبر.. تفاصيل «فرق خبرة» آخر عمل شاركت فيه دلال عبد العزيز

بعد معاناة مع الفيروس اللعين وشهور من الانتظار، انتصر كورونا على الفنانة دلال عبد العزيز، لترحل وتبقي سيرتها ومسيرتها الفنية، بعد أن شاركت في العديد من الأعمال.

«الدستور» تستعرض تفاصيل «فرق خبرة» آخر عمل شاركت فيه دلال عبد العزيز

بعد شهور من رحيل الفنانة دلال عبدالعزيز، تصدرت البوستر الرسمي لفيلم «فرق خبرة» وشاركها بطولته الفنان محمد الشرنوبي والفنانة هدى المفتي.

وتؤدي الفنانة دلال عبد العزيز شخصية والدة الفنان محمد الشرنوبي، ومن المقرر عرض الفيلم في الثلث الأول من شهر نوفمبر.

وتصدرت الفنانة دلال عبد العزيز البوستر وشاركتها النجمة هدى المفتي ومحمد الشرنوبي.

ونشر الشرنوبي أفيش الفيلم على صفحته بـ«فيسبوك»، وكتب: «لماذا أنت كذلك وكيف لا تصبح هكذا؟».

«فرق خبرة» بطولة الراحلة دلال عبد العزيز ومحمد الشرنوبي وهدى المفتي ومحمود البزاوي وطه دسوقي وتأليف وإخراج شريف نجيب.

يذكر أن الفنانة دلال عبدالعزيز رحلت عن عالمنا يوم السبت 7 أغسطس، بعد صراع مع فيروس كورونا لمدة 3 أشهر تقريبا، ودفنت في مقابر الوفاء والأمل بجوار زوجها الفنان الراحل سمير غانم، الذي توفي يوم الخميس 20 مايو 2021.