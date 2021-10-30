اختيار إبراهيم عشماوي عضوا بالهيئة الاستشارية لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية اختيار الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية رئيس البورصة السلعية عضواً بالهيئة الاستشارية العليا للأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية.

وشغل الدكتور إبراهيم عشماوى عدة مناصب تنفيذية واستشارية في الحكومات المتعاقبة، وهو حاصل على الماجستير والدكتوراة في إدارة الأعمال والاستثمار من بريطانيا، وعمل في مؤسسات عالمية بالمملكة المتحدة، وتولى هيكلة مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية العاملة في مصر والدول العربية.

ويعتبر الدكتور «عشماوي» من الخبرات المتميزة في مجال الإدارة كما يعمل أستاذًا للاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وأكد في تصريحات له اليوم أن المجمع النموذجي بالزقازيق يقع على مساحة حوالى 450 م2 وهي أكبر مساحة لمقر تقديم خدمات وزارة التموين ويقدم كافة خدمات الوزارة «تحت سقف واحد» من خلال 12 «شباك خدمة»، وبطاقة استيعابية تصل لـ12 ألف معاملة شهرياً، لافتا إلى أنه تم تصميمه وفقا لأحدث التكنولوجيا لتيسير وتسهيل حصول المواطنين على كافة خدمات وزارة التموين وأن المجمع النموذجي يتضمن ساحة انتظار للعملاء، كما يتضمن أجهزة حاسب آلي وماكينات تصوير تعمل لعدة أغراض وفاكس، وحصول المواطن على الخدمات بأرقام على غرار المؤسسات الكبرى، في إطار تسهيل وتحديث وميكنة كافة الخدمات للمواطنين، لافتا إلى مدة إنهاء الخدمة للعميل المستكمل أوراقه تتراوح بين 10 حتى 20 دقيقة داخل المجمع.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم، مجمع خدمات نموذجى بالزقازيق في محافظة الشرقية.