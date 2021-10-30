تعرف على أسباب الإجهاض ومدى شيوعه

يعتبر الإجهاض أكثر شيوعًا مما يعتقده معظم الناس، فوفقًا لآخر الدراسات التي نشرها موقع "ذا صن" البريطاني، فالإجهاض يؤثر على واحدة من كل ست حالات حمل.

ويمكن أن تكون هذه التجربة مدمرة عاطفياً لكل من الأب والأم ولكن ما هو الإجهاض بالضبط ، وما هي العلامات ومدى حدوثها بانتظام؟.

ما هو الإجهاض وما هي أسبابه؟

الإجهاض هو فقدان الحمل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، فهناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى حدوث الإجهاض، ولكن الغالبية العظمى منها لا تنجم عن أي شيء فعلته الأم.

أشار الباحثون، إلى أنه في معظم الأوقات، لا تكتشف المرأة سبب إجهاضها ، مما قد يجعل هذه المحنة أكثر إزعاجًا، ففي الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، عادة ما يكون الإجهاض نتيجة مشكلة مع الجنين.

إذا لم يكن لدى الطفل ما يكفي من الكروموسومات أو لديه عدد كبير جدًا من الكروموسومات ، فمن المحتمل أن يكون الطفل غير قادر على النمو أو التطور بشكل صحيح، ففي حوالي 2 إلى 5 في المائة من حالات الإجهاض، يتم إلقاء اللوم على الجينات.

كما يمكن أن تكون هناك مشكلة في نمو المشيمة، مما يؤدي إلى تجويع الطفل للدم والمواد الغذائية، بالإضافة إلى ضعف عنق الرحم، أو العدوى أو الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي.

وهناك عدة عوامل قد تلعب دورًا في التسبب في حدوث إجهاض متكرر، وهذا يشمل اضطرابات تخثر الدم، ومشاكل الغدة الدرقية، وضعف عنق الرحم وربما الخلايا المناعية التي تنطلق من الخصوبة.

ما مدى شيوع حالات الإجهاض؟

تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن الإجهاض أكثر شيوعًا مما يعتقده معظم الناس، ويؤثر على واحدة من كل ثماني حالات حمل.

وأضاف الأطباء، أن الإجهاض المتكرر، يحدث عندما تفقد ثلاث حالات حمل أو أكثر على التوالي، فهو أقل شيوعًا حيث تصيب واحدة من كل 100 امرأة.

ويصبح الإجهاض أكثر شيوعًا مع تقدم النساء في العمر. في النساء الأقل من 30 عامًا ، تنتهي حالة واحدة من كل 10 حالات حمل بالإجهاض ، والذي يرتفع إلى 5 من كل 10 في النساء فوق سن 45.

ما هي علامات الإجهاض؟

أوضح الأطباء، أن النزيف علامة على أن المرأة تعاني من إجهاض، حيث يتراوح من نزيف خفيف إلى جلطات دموية غزيرة، ولكن ضع في اعتبارك أن بعض النزيف خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل أمر طبيعي ولا يعني بالضرورة حدوث إجهاض.

هل يمكن منع الإجهاض؟

لا يمكن منع معظم حالات الإجهاض، ومع ذلك هناك طرق يمكنك من خلالها تقليل مخاطر الإصابة ، مثل تجنب التدخين والمخدرات وتناول الكحول أثناء الحمل.

كما يمكن أن يساعد الحفاظ على وزن صحي واتباع نظام غذائي صحي في تقليل خطر الإصابة بالعدوى أثناء الحمل، فإذا عانت امرأة من أكثر من ثلاث حالات إجهاض، حيث يمكن لبعض النساء تناول الأدوية تحت رعاية أخصائي للمساعدة في الحفاظ على الحمل.