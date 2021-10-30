رئيس «إيجيكو»: ننفذ محطتي معالجة ورفع بأسوان ضمن «حياة كريمة»

قال المهندس أحمد أبو شبانة رئيس شركة إيجيكو إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إن الشركة تنفذ حاليا عدة مشروعات ضمن مبادرة حياة كريمة في محافظة أسوان.

وأضاف رئيس الشركة في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الشركة تنفذ مشروعي محطة معالجة الرمادي بحري ومحطة رفع قرية الزنيقة بمركز أدفو بمحافظة أسوان ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام قد أعلن أن شركات مقاولات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير حصلت على تنفيذ مشروعات بقيمة 10 مليار جنيه ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير القرى والأرياف حياة كريمة .