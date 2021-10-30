السبت 30 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

رئيس «إيجيكو»: ننفذ محطتي معالجة ورفع بأسوان ضمن «حياة كريمة»

المهندس أحمد أبو
المهندس أحمد أبو شبانة رئيس شركة إيجيكو

قال المهندس أحمد أبو شبانة رئيس شركة إيجيكو إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إن الشركة تنفذ حاليا عدة مشروعات ضمن مبادرة حياة كريمة في محافظة أسوان.

وأضاف رئيس الشركة في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الشركة تنفذ مشروعي محطة معالجة الرمادي بحري ومحطة رفع قرية الزنيقة بمركز أدفو بمحافظة أسوان ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام قد أعلن أن شركات مقاولات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير حصلت على تنفيذ مشروعات بقيمة 10 مليار جنيه ضمن المبادرة الرئاسية  لتطوير القرى والأرياف حياة كريمة .

السيسي وزارة كريم وزير مشروعات محافظ عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي أحمد مهندس مبادرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

الأكثر قراءة

الداخلية تفحص واقعة تعرض نجلة الفنانة نشوى مصطفى للتحرش بالهرم

موعد اجازة نصف العام 2022.. وكيفية تقييم الطلاب

مؤشرات أولية.. وليد عرفات يتقدم على فرج عامر في انتخابات سموحة

تطورات جديدة فى أزمة شيكابالا واتحاد الكرة

فحص فيديو مشاجرة دامية بين طلبة بـ«حقوق الإسكندرية» (صور)

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان أشرف زكى بعد فقدانه الذاكرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجدة الجندى

أيام برائحة «الياسمين»

د.أحمد الخميسى

طه حسين.. صور متجددة

ماجد حبته

الكونجرس.. والكلاب!

د. منى حلمى

انتقام من وراء الكواليس

علي سعدة

الهالوين.. بين الحلال والحرام

مؤمن المحمدي

حسبة بسيطة

صفاء النجار

من رثاء الذات

عفاف السيد

التكلفة الاقتصادية للعنف ضد النساء

صور

«جاليرى فى الشارع».. «برج البرلس» تحول لـ«معرض مفتوح» بمشاركة ٣٥ فنانًا مصريًا وأجنبيًا

صور المباراة.. الأهلى يقسو على الإسماعيلى بالدورى

الزمالك يفوز على إنبي بثنائية نظيفة في بداية الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

أرشيف «Cyberserve».. ماذا يفعل قراصنة إيران بـ«ملفات إسرائيل»؟ (صور)

مستوطنون يعتدون على فلسطينيين فى حراسة قوات الاحتلال

استهداف إسرائيلي جديد لمواقع تواجد الجيش السوري غرب دمشق