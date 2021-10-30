السبت 30 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايدن وقادة مجموعة العشرين يعربون عن اقتناعهم بالامتثال للاتفاق النووى مع إيران

جو بايدن
جو بايدن

ناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن، قضية الاتفاق النووي الإيراني مع قادة مجموعة الدول العشرين، خلال قمتهم المقامة حاليًا بالعاصمة الإيطالية روما.

وأعربت قادة مجموعة العشرين- خلال بيان مشترك أوردته شبكة (سي. إن. إن.) الأمريكية: عن اقتناعهم بأنه من الممكن التوصل إلى تطبيق وتفاهم يتعلق بالامتثال الكامل للاتفاق، وأنه من الممكن استعادته على وجه السرعة.

ويقف بايدن إلى جانب المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ليتم التقاط صورة رسمية لهم بعد ختام لقائهم بشأن القضية. 

ويعد اللقاء أحد أهم اللقاءات المهمة التي جرت خلال فعاليات القمة اليوم السبت.

الرئيس الامريكي جو بايدن قادة مجموعة الدول العشرين روما العاصمة الإيطالية

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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