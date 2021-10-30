السبت 30 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الداخلية تفحص واقعة تعرض نجلة الفنانة نشوى مصطفى للتحرش بالهرم

نشوى مصطفى
نشوى مصطفى

تفحص الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، واقعة تعرض فتاة ومضايقتها على يد شخصين يستقلان سيارة نقل أعلى كوبري المنصورية الهرم.

وكشفت الفنانة نشوى مصطفى عن أن الفتاة التى تواجدت في السيارة ابنتها ودونت منشورا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قالت خلاله: "السيارة كان يستقلها شخصين النهاردة بنتى اتعرضت للتحرش من العربية "تم تصويرها" وفضل يزنقوا عليها واترهبت وهى سايقة على كوبرى ناحية الهرم المنصورية".

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وأضافت الفنانة: "أن ابنتها اتصلت عليها وهى مفزوعة قلت لها حاولى تصويرهم وعملولها إشارات سافلة زي ما هو فى الصورة كده- الحمد لله ربنا ستر وبنتى موقعتش من على الكوبرى وهى مرعوبة من حجم العربية اللورى اللي بترهبها- حسبى الله ونعم الوكيل فيهم".

نشوى مصطفى وزارة الداخلية سيارة ربع نقل كوبري المنصورية الهرم تحرش

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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