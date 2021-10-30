الداخلية تفحص واقعة تعرض نجلة الفنانة نشوى مصطفى للتحرش بالهرم

تفحص الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، واقعة تعرض فتاة ومضايقتها على يد شخصين يستقلان سيارة نقل أعلى كوبري المنصورية الهرم.

وكشفت الفنانة نشوى مصطفى عن أن الفتاة التى تواجدت في السيارة ابنتها ودونت منشورا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قالت خلاله: "السيارة كان يستقلها شخصين النهاردة بنتى اتعرضت للتحرش من العربية "تم تصويرها" وفضل يزنقوا عليها واترهبت وهى سايقة على كوبرى ناحية الهرم المنصورية".

وأضافت الفنانة: "أن ابنتها اتصلت عليها وهى مفزوعة قلت لها حاولى تصويرهم وعملولها إشارات سافلة زي ما هو فى الصورة كده- الحمد لله ربنا ستر وبنتى موقعتش من على الكوبرى وهى مرعوبة من حجم العربية اللورى اللي بترهبها- حسبى الله ونعم الوكيل فيهم".