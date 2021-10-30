السكك الحديدية تقرر تعديل ميعاد وامتداد بعض القطارات

أعلنت هيئة السكك الحديدية تعديل ميعاد وامتداد بعض القطارات على بعض الخطوط اعتبارًا من يوم 31/10/ 2021.

امتداد قطار 703 اكسبريس سوهاج/ المنيا لمحطة مغاغة بحيث يقوم من سوهاج الساعة 13:30 ليصل مغاغة الساعة 18:55

اعتبارًا من يوم 1/11/2021

تعديل ميعاد قطار 704 اكسبريس مغاغة/ سوهاج من محطة مغاغة الساعة 04:30 ليصل سوهاج الساعة 09:55.

تعديل ميعاد قطار 702 اكسبريس الواسطي / المنيا / يقوم من الواسطي الساعة 05:00 ليصل المنيا الساعة 07:40.

وقوف قطار 1006 بمحطة الواسطى تقرر وقوف قطار ١٠٠٦ إكسبريس القاهرة /سوهاج بمحطة الواسطي حيث يصلها الساعة 07:20 ويقوم منها الساعة 07:23.