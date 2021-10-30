السبت 30 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السكك الحديدية تقرر تعديل ميعاد وامتداد بعض القطارات

قطار سكة حديد
قطار سكة حديد

أعلنت هيئة السكك الحديدية تعديل ميعاد وامتداد بعض القطارات على بعض الخطوط اعتبارًا من يوم 31/10/ 2021.

امتداد قطار 703 اكسبريس سوهاج/ المنيا لمحطة مغاغة بحيث يقوم من سوهاج الساعة 13:30 ليصل مغاغة الساعة 18:55

  • اعتبارًا من يوم 1/11/2021

تعديل ميعاد قطار 704 اكسبريس مغاغة/ سوهاج  من محطة مغاغة الساعة 04:30 ليصل سوهاج الساعة 09:55.

تعديل ميعاد قطار 702 اكسبريس الواسطي / المنيا / يقوم من الواسطي الساعة 05:00 ليصل المنيا الساعة 07:40.

وقوف  قطار 1006 بمحطة الواسطى تقرر وقوف قطار ١٠٠٦ إكسبريس القاهرة /سوهاج  بمحطة الواسطي حيث يصلها الساعة 07:20 ويقوم منها الساعة 07:23.

قطار سكة حديد تعديل مواعيد قطارات

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

الأكثر قراءة

الداخلية تفحص واقعة تعرض نجلة الفنانة نشوى مصطفى للتحرش بالهرم

موعد اجازة نصف العام 2022.. وكيفية تقييم الطلاب

تطورات جديدة فى أزمة شيكابالا واتحاد الكرة

مؤشرات أولية.. وليد عرفات يتقدم على فرج عامر في انتخابات سموحة

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان أشرف زكى بعد فقدانه الذاكرة

أمطار وسحب رعدية.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل الطقس حتى نهاية الأسبوع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

انتقام من وراء الكواليس

علي سعدة

الهالوين.. بين الحلال والحرام

مؤمن المحمدي

حسبة بسيطة

صفاء النجار

من رثاء الذات

عفاف السيد

التكلفة الاقتصادية للعنف ضد النساء

سمر عادل

الاقتصاد الأخضر ضرورة ملحة

ماجد حبته

انقلابات فرنسا.. وانتخاباتها!

د.كريمة الحفناوى

التعليم ودوره فى نشر المعرفة والفنون

صور

صور المباراة.. الأهلى يقسو على الإسماعيلى بالدورى

الزمالك يفوز على إنبي بثنائية نظيفة في بداية الدوري المصري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

أرشيف «Cyberserve».. ماذا يفعل قراصنة إيران بـ«ملفات إسرائيل»؟ (صور)

مستوطنون يعتدون على فلسطينيين فى حراسة قوات الاحتلال

استهداف إسرائيلي جديد لمواقع تواجد الجيش السوري غرب دمشق