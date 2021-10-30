السبت 30 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

استمرار توافد المواطنين لتلقى لقاح كورونا بمراكز شباب كفرالشيخ

تلقي لقاح كورونا
تلقي لقاح كورونا

شهد مركز شباب شنو، التابع لمركز ومدينة كفرالشيخ، استقبال المواطنين الراغبين في تلقي لقاح كورونا، برعاية وزير الشباب والرياضة، وإشراف عزت محروس، وكيل الوزارة، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين مديرية الشباب والرياضة ومديرية الشئون الصحية بالمحافظة.

وثمن اللواء جمال نورالدين، جهود مديرتي الشباب والرياضة والشئون الصحية بالمحافظة والتعاون المثمر بينهم لاستمرار عمل القوافل الثابتة والمتحركة بكافة أنحاء المحافظة، والنوادي، ومراكز صحة الأسرة، لاستقبال المواطنين المسجلين للحصول على لقاح فيروس كورونا، لافتًا إلى أن المستهدف اليومي لتطعيم المواطنين وتكثيف أعمال الفرق المتحركة التي قامت بالمرور على المصالح الحكومية والهيئات، والمدارس، والجامعة لتطعيم العاملين بلقاح فيروس كورونا، تنفيذًا لخطة الدولة لمجابهة الفيروس والحد من انتشاره.

وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن مركز شباب شنو يشهد أعدادًا من المواطنين السيدات والرجال لتلقي اللقاح بتواجد الفريق الطبي بمعدل يومي 200 حالة، بالتعاون بين مؤسسة الشباب والرياضة والصحة وفرع المجلس القومي للمرأة بكفرالشيخ.

وأوضح أن مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ مازالت تتابع استمرار تقديم خدمات تلقى اللقاح بمراكز الشباب المعلن عنها مسبقًا حتى إشعار آخر بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالمحافظة.

جاء ذلك بالتعاون الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، الدكتورة أماني شاكر، عميد كلية التربية النوعية ومقرر المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، يتابع التنفيذ بمركز شباب شنو التابع لإدارة شباب كفرالشيخ، هويدا بلتاجي، مدير مركز الشباب وعضو فرع المجلس القومي للمرأة.

فيما كثفت محافظة كفرالشيخ من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، خاصة مع انتشار الموجة الرابعة للفيروس، حيث تم تكثيف الأكمنة لقياس درجة حرارة المترددين على المحافظة وفرض غرامات على من لا يرتدي الكمامة داخل وسائل المواصلات أو داخل المصالح الحكومية طبقًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

كورونا لقاح مراكز شباب شنو كفرالشيخ

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وائل لطفي

عدو الفساد

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