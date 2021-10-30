السبت 30 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

زيادة عدد الركاب السودانيين الراغبين فى العودة لبلادهم بعد تشغيل مطار الخرطوم

مطار الخرطوم
مطار الخرطوم

تشهد مكاتب شركات الطيران السودانية الوطنية والخاصة خلال الأيام الحالية تكدسًا كبيرًا من الركاب السودانيين والراغبين في العودة لبلادهم، عقب بدء التشغيل التجريبي لمطار الخرطوم الدولي.

وكشفت مصادر مسئولة بشركة ميناء القاهرة الجوي، أن مطار القاهرة الدولي تلقى عدة إخطارات من جانب شركات الطيران السودانية الوطنية والخاصة اليومين الماضيين، يفيد بموافقة السلطات السودانية بتسيير عدد محدود من الرحلات الجوية التابعة لشركات الطيران السودانية الوطنية والخاصة، مما أدى لتكدس العديد من الركاب السودانيين بمقار تلك الشركة لحجز تذاكر الطيران والعودة لبلادهم، في ظل عدم الاستقرار السياسي الذي يشهده السودان حاليًا.

وأضافت المصادر، في تصريحات لـ«الدستور»، أن مطار القاهرة الدولي شهد خلال اليومين الماضيين انطلاق عدة رحلات دولية بين القاهرة والسودان لنقل ما يقرب من 3 آلاف راكب سوداني، عبر مختلف شركات الطيران السودانية الوطنية والخاصة، حيث من المقرر زيادة الرحلات الجوية بين مطارى القاهرة والخرطوم بنهاية الأسبوع الجاري، وذلك عقب موافقة السلطات السودانية بعودة معدلات التشغيل الجوية والركابية بين القاهرة والخرطوم إلى حالتها الطبيعية، في ظل استمرار التوترات التي يشهدها السودان الشقيق حاليًا.

شركات الطيران السودانية مطار الخرطوم الدولي ميناء القاهرة الجوي مطار القاهرة الدولي السودان

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وائل لطفي

عدو الفساد

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