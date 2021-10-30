السبت 30 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية في القليوبية

الامن
الامن

ألقت مباحث مركز شرطة قليوب، القبض على تشكيل عصابي وبحوزتهم أسلحة نارية "بندقية خرطوش، و2 فرد خرطوش، و15 طلقة من ذات العيار"، بدائرة مركز شرطة قليوب، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد محمد غيث مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد بورود معلومات بقيام تشكيل عصابي تخصص في حيازة الأسلحة النارية، بقرية سوارس دائرة المركز.

على الفور انتقلت قوات الأمن برئاسة المقدم  مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة قليوب وتمكن من ضبط كلا من " ج ب ح"، 45 سنة، تاجر مواشي سبق اتهامه في قضية قتل، وشقيقه "إ ب ح"، 48 سنة، تاجر مواشي، ونجل الأول "إ ج ب"، 18 سنة، ومقيم بذات العنوان عامل وبحوزتهم سلاح نارى بندقية خرطوش.د، و2 فرد خرطوش محلى الصنع، و15 طلقة خرطوش من ذات العيار، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للأسلحة النارية بقصد التشاجر والدفاع، وجرى ضبط العناصر ال3 وإحالتهم للنيابة، التي أمرت بحبسهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

مباحث مركز شرطة قليوب القبض على تشكيل عصابي أسلحة نارية بندقية خرطوش فرد خرطوش

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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