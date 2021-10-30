السبت 30 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق مع 3 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار بقليوب

تنقيب عن الآثار
تنقيب عن الآثار

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة قليوب من إلقاء القبض على 3 أشخاص، خلال قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزل في قرية يون دائرة مركز شرطة قليوب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، التي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

البداية عندما تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد محمد غيث مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد بورود بلاغ بقيام 3 أشخاص بأعمال التنقيب والحفر عن الآثار أسفل منزل بقرية سنديون دائرة المركز.

على الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة برئاسة المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، وبالمعاينة والفحص تمكن ضبط "أ ع ك"، 31 سنة، مقيم مدينة السلام بالقاهرة، و" أ ع ع "،  41 سنة، عامل، مقيم مركز الخانكة، و"م م إ"،  20 سنة، مقيم مشتول السوق بمحافظة الشرقية، وذلك حال قيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بقرية سنديون دائرة المركز، وضبط  الأدوات المستخدمة بالحفر "موتور غاطس وموتور لرفع المياه ودلو و2 كوريك وباقي الأدوات المستخدمة في الحفر".

وبعرض المتهمين على النيابة، أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتشكيل لجنة من هيئه الآثار بالقليوبية لمعاينة مكان الحفر، وبيان ما إذا كانت أعمال الحفر من أجل التنقيب على الآثار، وبيان ما إذا كانت المنطقة خاضعة للهيئة العامة للآثار من عدمه وإعداد تقرير بذلك، وسرعة عرضه على النيابة.
 

ضباط مباحث مركز شرطة قليوب الحفر والتنقيب حبس المتهمين

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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