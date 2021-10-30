افتتاح معرض السلع المعمرة بنقابة المهندسين في كفرالشيخ

افتتح ياسر حفناوي، السكرتير العام لمحافظة كفرالشيخ، وعبدالسميع يوسف، نقيب المهندسين بكفرالشيخ، عضو مجلس الشيوخ، والمهندس أحمد عثمان، وكيل النقابة العامة والمهندس أحمد المصري، نقيب المهندسين بالإسماعيلية، وعلى أبوأحمد عضو مجلس النواب، معرض السلع المعمرة بنقابة المهندسين بكفرالشيخ.

وتفقد السكرتير العام ونقيب المهندسين، النقابة واطلع على الخدمات التي توفرها النقابة لأعضائها من المهندسين إضافة للأدوار المتعددة التي تضمهم نقابة المهندسين بكفرالشيخ، والأقسام المتعددة بها.

جاء ذلك بحضور الدكتورة أماني شاكر عميد كلية التربية النوعية، وفاطمة الشوادفي مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني، ومحمد محمود ربيع أمين عام نقابة مهندسي كفرالشيخ، وأعضاء مجلس النقابة.

ويشمل معرض السلع المعمرة والأجهزة الكهربائية المتعددة ثلاجات غسلات، تكييفات، وأجهزة منزلية، وتحف ودراجات وموبيلات، وفلاتر، وماكينات تصوير، وأجهزة رياضية، وسجاد ومفروشات، وكماليات سيارات، وغيرهم من السلع المعمرة بنظام القسط لأعضاء نقابة المهندسين بمقدم 10% والقسط على 48 شهرًا، لحد أقصى 50 ألف جنيه.

ومؤخرًا، أعلنت نقابة المهندسين بمحافظة كفرالشيخ عن توفير لقاح فيروس كورونا للمهندسين أعضاء النقابة وأسرهم مجانًا، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة.

وقالت النقابة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «على المهندسين الراغبين في الحصول على اللقاح وأسرهم إرسال البيانات الآتية، الاسم كما بالرقم القومي، الرقم القومي، تاريخ الميلاد، النوع (ذكر / أنثى)، رقم العضوية، العنوان، الأمراض المزمنة إن وجدت».

قالت النقابة تُرسل البيانات كاملة على الواتس آب 01067372784 وسيتم إخطار المتقدمين بموعد تلقي اللقاح بمبنى النقابة لاحقًا.

وكثفت كفرالشيخ من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة انتشار كورونا؛ تنفيذًا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء؛ حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.