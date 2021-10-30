السبت 30 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

الأردن: تسجيل 1022 إصابة بفيروس كورونا و12 وفاة

كورونا في الأردن
كورونا في الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم السبت، عن تسجيل 12 وفاة و1022 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 11028 وفاة والإصابات إلى 860818 إصابة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم بلغت 4.72%، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار البيان إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 20701 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 94 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 50 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 593 حالة.

وأظهر البيان، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 15 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 33 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 16 %.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 16%، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 27 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 8%. 

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 11 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 12 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 12%.

وأشار البيان إلى تسجيل 1372 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 829089 حالة.

كما بين إجراء 21666 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 10938101 فحص.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 3939861 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3518827 شخصا.   

وزارة الصحة الأردنية فيروس كورونا الحالات النشطة الأردن

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