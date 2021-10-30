40 شابًا وفتاة يتفقدون مشروعات «حياة كريمة» بقرى سوهاج

نظمت محافظة سوهاج، جولة ميدانية لعدد 40 شابا وفتاة من شباب مبادرة " شباب يدير شباب YLY، لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة " بقرى مركز دار السلام، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، وذلك ضمن فعاليات مبادرة "من حقك تعرف" التي أطلقها اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بهدف تعريف الشباب بالمشروعات القومية في مختلف القطاعات، وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم، حيث رافقهم مسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام.



وتضمنت الجولة قيام وفد الشباب بزيارة عدد من المشروعات الخدمية ومنها " أعمال إنشاء مجمع الخدمات الحكومية، ومجمع الخدمات الزراعية، ووحدة الإسعاف، وتطوير مركز الشباب بقرية أولاد يحيي، كما تفقدوا محطة معالجة مياه الصرف الصحي بدار السلام، واختتم الشباب جولتهم بتفقد مدرسة الشيخ جاهين بعد انتهاء الأعمال بها، والمقامة على مساحة 1400 متر مربع، بتكلفة 8 مليون جنيه، وتضم 11 فصل دراسي، بالإضافة إلى فصل مخصص لذوي الهمم؛ لخدمة أبناء قرية الشيخ جاهين والقرى المجاورة".

واستمع الشباب خلال جولتهم إلى شرح مفصل عن المشروعات، والبرنامج الزمني للانتهاء منها، وما توفره من خدمات للمواطنين، معبرين عن سعادتهم بما شاهدوه من مشروعات، مؤكدين أن تلك المشروعات سوف تساهم بقوة في تغيير واقع قرى الريف، موجهين الشكر للقيادة السياسية على هذا الاهتمام غير المسبوق بمحافظة سوهاج.