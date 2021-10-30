السبت 30 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غلق 46 منشأة صحية مخالفة في حملة بدمياط

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قال الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، إن حملات تحركت للمرور على المنشآت الطبية الخاصة من عيادات ومستشفيات خاصة ومراكز  طبية ومعامل ومراكز أشعة، حيث قامت إدارة العلاج الحر بالديوان بترخيص 34 عيادة ومركز طبي .

كما تم المرور على عدد إجمالي 253 منشأة طبية لضمان تنفيذ الاشتراطات الصحية ،وتم تحرير 95 انذار للمنشآت لتلافي السلبيات ،كما تم الرد على عدد 4 شكاوى للمواطنين،بالإضافة الى استصدار 50 قرار غلق المنشآت الطبية المخالفة للمعايير وغير المرخصة.

وتم تنفيذ قرارات غلق وتشميع لعدد 46 منشآت صحية غير مرخصة  لحين تقديم اوراق الترخيص لإداره العلاج الحر   و توفيق الأوضاع والالتزام بالاشتراطات والمعايير الصحيحة طبقا لقانون تنظيم عمل المنشآت الصحية.

وتناشد الدكتورة سارة العوضي مدير إدارة العلاج الحر الأطباء بالانتهاء من إجراءات الترخيص وتقديم الأوراق بإدارة العلاج الحر لتوفيق الأوضاع وحرصا على سلامة وأمن المريض.

الدكتورة منال عوض محافظ دمياط محافظة دمياط صحة دمياط وكيل صحة دمياط دمياط

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عدو الفساد

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