الرئيس اللبنانى: حريصون على أفضل علاقات مع السعودية

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم السبت، حرص لبنان على إقامة أفضل وأطيب العلاقات مع المملكة العربية السعودية، ومأسّسة هذه العلاقات وترسيخها من خلال توقيع الاتفاقيات الثنائية بين البلدين.

وأضاف: "من الضروري أن يكون التواصل بين البلدين في المستوى الذي يطمح إليه لبنان في علاقاته مع المملكة ومع سائر دول الخليج"، وفقًا لما ذكره وقع "لبنان ديابيت".

وتابع "عون": "المواقف والآراء التي تصدر عن البعض يجب ألا تؤثر على العلاقات مع السعودية".

وفي سياقٍ متصل، أعرب التيار الوطني الحر في لبنان، اليوم السبت، عن أسفه فيما يخص الأزمة اللبنانية – الخليجية على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي.

وقال "التيار الوطني" في بيانه: "نأسف للأزمة العميقة التي تؤثر على العلاقة مع السعودية خاصة ودول الخليج عامة"، مضيفًا: "نؤكد وجوب تحييد لبنان عن الصراعات الخارجية التي لا علاقة له بها".

ويتبع التيار الوطني الحر، رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون، ويترأسه وزير الخارجية الأسبق جبران باسيل.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، قال وزير الخارجية اللبناني، عبدالله بوحبيب، إنه تم التواصل مع مسؤولين أمريكيين لحضور اجتماع الخلية الوزارية للحكومة اللبنانية، والمعني بمناقشة الأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين لبنان ودول الخليج وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية.

وأشار الوزير اللبناني، بعد انتهاء اجتماع الخلية الوزارية، ظهر السبت، إلى أنه تم التواصل مع الأمريكيين لحضور الاجتماع لأنهم قادرون على معالجة الأزمة الراهنة، مؤكدًا حرص لبنان على بقائه في الصف العربي.

وأضاف بوحبيب: "الجهات الدولية التي تواصل معها رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، طلبت منه عدم التفكير بالاستقالة"، مؤكدًا أن "خلية رأب الصدع لحل الأزمة مع السعودية ودول الخليج ستظل في انعقاد دائم"، وفقًا لموقع "لبنان 24".