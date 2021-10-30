السبت 30 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

لينك موقع دعم مصر الرقمي لخدمات المواطنين

بطاقة التموين
بطاقة التموين

لينك موقع دعم مصر الرقمي لخدمات المواطنين من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الآونة الأخيرة لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط الموقع وأبرز الخدمات التي يقدمها للمواطنين وشروط إضافة الأفراد الجدد للبطاقة التموينية والسلع الغذائية المدعمة التي تقدم عبر البطاقات التموينية.


لينك موقع دعم مصر الرقمي لخدمات المواطنين

يستطيع الملايين من المواطنين قضاء كافة خدمات التموينية من خلال موقع دعم مصر الرقمي من خلال هذا الرابط (من هنــــــــــــا) الذي خصصته وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير السلع الغذائية المدعمة للمواطنين المستحقين للدعم عقب حذف الأفراد غير المستحقين من المنظومة الإلكترونية للدعم خاصة في ظل الركود الاقتصادي الذي ينتشر في كافة دول العالم منذ اندلاع جائحة كورونا العالمية وغلق كافة المنافذ التجارية لتفادي انتشار العدوى بين المواطنين.


شروط إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين

يستطيع أصحاب البطاقات التموينية من الأسر الأكثر احتياجا والمستحقة لدعم السلع الغذائية و فروق نقاط الخبز إضافة أبنائهم للحصول على حقوقهم في حصص السلع الغذائية المدعمة من الدولة وذلك وفقا للشروط التالية والتي وضعتها وزارة التموين والتجارة الداخلية :-

  • أن يكون صاحب البطاقة التموينية من المستحقين للدعم
  • أن يكون البطاقة التموينية محدثة البيانات وفقا للتعليمات الجديدة للمنظومة التموينية الإلكترونية
  • أن يكون المراد إضافته للبطاقة التموينية مصري الجنسية
  • أن يكون المراد إضافته من الفئات العمرية التي حددتها وزارة التموين
  • أن تكون صلة القرابة بين صاحب البطاقة التموينية والمراد إضافته من الدرجة الأولى
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السلع الغذائية المدعمة التي تمنح وفقا للبطاقة التموينية

يستطيع الملايين استخدام رابط لينك موقع دعم مصر الرقمي لخدمات المواطنين لإضافة أبنائهم للحصول على حصصهم من السلع الغذائية المدعمة من الدولة والتي تتكون من الزيت والأرز والشاي والمكرونة والجبن ومسحوق الغسيل والتنظيف الجاف للملابس والنسكافيه والقهوة والعصائر الطبيعية والمشروبات وكافة السلع التي تقدمها الدولة للمواطنين عبر البطاقة التموينية لضمان معيشة كريمة لهم في ظل ارتفاع الأسعار في الأسواق وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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