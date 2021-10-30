السبت 30 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التضامن» تغلق 34 مؤسسة ودار رعاية اجتماعية

التدخل السريع
التدخل السريع

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن إغلاق 34 مؤسسة ودار رعاية اجتماعية ونقل نزلاء هذه الدور  إلى مؤسسات رعاية أخرى وتوفير الرعاية المناسبة لهم، بالإضافة إلى عزل 7 مجالس إدارة لجمعيات أهلية تشرف على مؤسسات رعاية اجتماعية لعدم قدرتهم على إدارة النشاط، وتعيين مجالس إدارية أخرى لإدارة تلك المؤسسات.

وأضافت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، أنه تم سحب 13 مشروعًا من المشروعات المسندة لجمعيات أهلية "مؤسسات رعاية اجتماعية" وإعادة إسنادها لجمعيات أخرى ذات كفاءة أعلى لإدارة النشاط.

وقالت وزارة التضامن الاجتماعي، إنَّ مؤسسات الكبار بلا مأوى، تسهم في حل أزمة كبيرة، خاصة مع قرب حلول فصل الشتاء وسوء الأحوال الجوية.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنَّ عدد مؤسسات كبار بلا مأوى في مصر يبلغ 19 مؤسسة على مستوى الجمهورية، من بينها مؤسسات لسيدات بلا مأوى، ومؤسسات لرجال بلا مأوى ومؤسسات تضم سيدات ورجال بلا مأوى ومسنين في الوقت ذاته، وتشارك المؤسسات الأهلية بالتأثيث، وذلك الشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي.

جدير بالذكر، أن نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، وجهت فريق التدخل السريع برفع درجة الاستعداد القصوى لإنقاذ المشردين بالشوارع، وذلك استكمالا لجهودها المستمرة في تأمين الصغار والكبار من مخاطر الشارع، خاصة أن هذه المخاطر تزداد في فصل الشتاء في ظل التقلبات المناخية والأمطار والسيول التي تهدد حياة من يتخدون من الشارع مأوى لهم.
 وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك متابعة يومية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية للاطمئنان على النزلاء والعاملين بها.

وأضافت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فى تصريحات صحفية، إن فريق التدخل السريع يقوم بزيارات ميدانية مفاجئة على المستوى المركزى والمحلى بمشاركة فرق التدخل السريع والضبطية القضائية للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية.

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عدو الفساد

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